روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ساعاتی از امروز افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود، اظهار کرد: از امروز تا نیمه نخست هفته آینده پدیده غبار رقیق بهویژه در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: از فردا شنبه افزایش پوشش ابر در آسمان استان پیشبینی میشود و احتمال دارد در برخی نقاط این شرایط با بارشهای پراکنده باران همراه باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان بیان کرد: از روز یکشنبه به بعد نیز ابرهای موقتی در آسمان استان مشاهده خواهد شد اما انتظار بارش قابل توجهی وجود ندارد.
وی درباره تغییرات دمایی گفت: از امروز دمای بیشینه در استان بهتدریج بین ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد کاهش مییابد و پس از آن دما در هفته پیشرو از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود.
زاهدی افزود: براساس آمار ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان بهترتیب ۱۴ و ۳۸ درجه سانتیگراد بوده است.
وی گفت: شهرستان بهار با ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و مناطق کبودراهنگ و قهاوند با ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان همدان در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شدهاند.
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