نماهنگ «نوبت منه» با صدای عبدالرضا هلالی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «نوبت منه» با صدای عبدالرضا هلالی و با محوریت مسئولیت‌پذیری نسل امروز در ادامه‌ مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی منتشر شد.

این اثر با شعار «اکنون نوبت ایستادن ماست» و با تقدیم به «مردی که قله را به ما نشان داد» تلاش دارد مفهومی از تداوم یک امانت تاریخی و فرهنگی را به نسل جدید منتقل کند؛ امانتی که از گذشته به امروز رسیده و اکنون زمان ایفای نقش نسل نوجوان و جوان فرا رسیده است.

در بخشی از متن این نماهنگ آمده است: «یکی بود یکی نبود، یه امانت مهم هست / که بابابزرگ سپرده به بابام از دهه شصت / اگه نوبتی باشه، دیگه از امروز نوبت من هست ... .»

این نماهنگ در مرکز رسانه آرمان تهیه شده و امین پاکزاد نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده داشته است.

سیدجواد پرئی شاعر این اثر، امید روشن‌بین آهنگساز، متین پاکزاد مجری طرح و علی زمان‌زارعی تهیه‌کننده آن هستند. همچنین اجرای این اثر را گروه سرود احسان بر عهده داشته است.