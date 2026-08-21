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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

نماهنگ «نوبت منه» با صدای عبدالرضا هلالی منتشر شد

نماهنگ «نوبت منه» با صدای عبدالرضا هلالی منتشر شد

نماهنگ «نوبت منه» در ارتباط با مسئولیت‌پذیری نسل امروز با صدای عبدالرضا هلالی منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «نوبت منه» با صدای عبدالرضا هلالی و با محوریت مسئولیت‌پذیری نسل امروز در ادامه‌ مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی منتشر شد.

این اثر با شعار «اکنون نوبت ایستادن ماست» و با تقدیم به «مردی که قله را به ما نشان داد» تلاش دارد مفهومی از تداوم یک امانت تاریخی و فرهنگی را به نسل جدید منتقل کند؛ امانتی که از گذشته به امروز رسیده و اکنون زمان ایفای نقش نسل نوجوان و جوان فرا رسیده است.

در بخشی از متن این نماهنگ آمده است: «یکی بود یکی نبود، یه امانت مهم هست / که بابابزرگ سپرده به بابام از دهه شصت / اگه نوبتی باشه، دیگه از امروز نوبت من هست ... .»

این نماهنگ در مرکز رسانه آرمان تهیه شده و امین پاکزاد نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده داشته است.

سیدجواد پرئی شاعر این اثر، امید روشن‌بین آهنگساز، متین پاکزاد مجری طرح و علی زمان‌زارعی تهیه‌کننده آن هستند. همچنین اجرای این اثر را گروه سرود احسان بر عهده داشته است.

کد مطلب 6922815

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