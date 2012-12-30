حضور موفقیت آمیز هواناوهای تولید داخل در سومین روز رزمایش ولایت

دریادار امیر رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: هواناوهای تولید داخل که در سالروز نیروی دریایی به آب انداخته شده بودند، عملیات دفاع ساحلی و جابجایی نیروها و تجهیزات را در سراسر سواحل از تنگه هرمز تا نقطه صفر مرزی به اجرا گذاشتند.

وی اظهارداشت: یگان های مختلف نیروی خودی، پس از کشف و شناسایی مناطق نفوذ نیروهای مهاجم، پدافند ساحلی را در سریعترین زمان ممکن تقویت کرده و از سه راه دریا، زمین و هوا، به مقابله با نیروهای مهاجم پرداختند.

دریادار رستگاری تصریح کرد: در ادامه این مرحله از رزمایش، بالگردهای "آر- اچ" ، "اس – اچ" و "ای- بی" به صورت گروهی و مجزا، به اجرای علمیات هلی برن ، مین روبی و تخلیه تجهیزات و نیروها در ساحل منطقه عمومی رزمایش پرداختند.

وی اضافه کرد: اجرای عملیات درگیری با نیروهای مهاجم در ساحل نیز از دیگر بخش های این مرحله رزمایش بود، در این بخش، تکاوران و تفنگداران نیروی خودی پس از استقرار سلاح ها و تجهیزات، تاکتیک دفاع ساحلی را به اجرا گذاشته و با آتش پرحجم و به موقع، نیروهای مهاجم را که به آب های سرزمینی نزدیک شده بودند، هدف قرار دادند.

به گفته وی، همچنین عملیات پرش غواص ها از بالگرد و نفوذ آنها به داخل آب های منطقه رزمایش نیز به اجرا گذاشته شد، غواصان پس از نفوذ به عمق دریا، با بکارگیری مین های چسبنده دریایی، شناورهای نیروی مهاجم را دچار آسیب جدی کردند.

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش افزود: اجرای عملیات نفوذ و تصرف شناورهای سطحی نیروهای مهاجم توسط تکاوران نیروی خودی ، در سریع ترین زمان ممکن و با استفاده از برنامه غافلگیرانه ، از دیگر اقدامات انجام شده این روز از رزمایش بود.

وی عنوان کرد: در پایان این مرحله از رزمایش هم، گروه دفاع سایبری نیروی خودی، هکرهای نیروهای مهاجم را که قصد تخریب سامانه های پردازشگر و حافظه شبکه رایانه ای را داشتند، شناسایی و خنثی کردند.