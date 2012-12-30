حادثه 9 دی مظهر امر به معروف و نهی از منکر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آب و برق گلستان افزود: در کار امر به معروف و نهی از منکر نباید با لحن تند حرف زد و نباید به گونه ای باشد که طرف مقابل از هر چه معروف است بیزار شود .

وی افزود: خداوند هدایت بشر را با امر به معروف و نهی از منکر توسط پیامبران آغاز کرد، در واقع در اسلام هیچ چیز با ارزشتر از امر به معروف و نهی از منکر نیست.

وی بیان کرد: اگر انسان در این امر صبر نداشته باشد نمی تواند امر به معروف کند چرا که گاهی اوقات تا این امر به معروف طول نتیجه بدهد باید سالها صبر کرد و جایی که لازم این موضوع اثر بگذارد و این اثر با یک و دوبار گفتن اثر گذار ننیست.

نماینده مردم گرگان و آق قلا ابراز کرد: امر به معروف و نهی از منکر کار ساده ای نیست بلکه باید در این راه اراده ای عظیم را به کار بست و در این موقع باید الویت ها در مراحل اول قرار داد و از مهمترین ها شروع کرد .

وی ادامه داد: در مسائل روز هم شرایط باید به این گونه باشد به طور مثال در زمان انقلاب اگر امام خمینی (ره) فقط می خواست با شاه مبارزه کند قطعا موفق نمی شد چرا که شاه خودش نوکر آمریکا و اسرائیل بود و اولویت ها را باید در اینگونه مسائل حساس بشناسیم.

حجت الاسلام طاهری عنوان کرد: همچنین در امر به معروف و نهی از منکر باید خودمان در ابتدا عمل کنیم و این خودش یک نوع امر به معروف است چرا که اگر فردی ببیند که خودتان به عملی که تاکید دارد ولی خودش رعایت نکند باعث می شود فردی که او را نصیحت می کنید هم رعایت نکند و در واقع این گونه می تواند اثر دو طرفه داشته باشد.

وی افزود: ما باید در همه مسائل از جمله اقتصادی ، فرهنگی ،سیاسی و غیره امر به معروف را رعایت کنیم.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان تصریح کرد: همیشه تذکر غیرمستقیم خیلی اثرش بیشتر از تذکر مستقیم است و ما باید سعی کنیم در این امر شیوه های ائمه را به کار ببریم چراکه شیوه های امر به معروف در بزرگان دین بسیار زیبا و اثرگذار بوده است.