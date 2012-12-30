به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قسمت از این سریال چهارشنبه شب روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود و دومین قسمت آن‌هم پنجشنبه پخش خواهد شد ولی پخش آن در روز جمعه ادامه نخواهد داشت و مخاطبان می‌توانند شنبه ادامه سریال را دنبال کنند.

دلیل پخش نشدن "یلدا" در جمعه شب 15 دی‌ماه این است که سریال "کلاه پهلوی" همچنان در کنداکتور شبکه یک است ولی جمعه هفته بعد سریال "یلدا" پخش خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین شرط‌های شبکه یک برای پخش "یلدا" این بوده که سریال از 13 قسمت به 10 قسمت تقلیل یابد؛ چراکه کنداکتور شبکه فقط برای 10 شب خالی است و بلافاصله پس از اتمام این سریال، "خاطرات مرد ناتمام" به کارگردانی صادق کرمیار از اول بهمن پخش خواهد شد.

پخش "خاطرات مرد ناتمام" با محوریت انقلاب اسلامی تا پایان بهمن پخش خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود که مجموعه "مجلس نخبه‌کشی" در فاصله نیمه دی تا اول بهمن پخش می‌شود که در نهایت با رایزنی‌های سیمافیلم و سازندگان "یلدا" با شبکه یک، این سریال به پخش دی‌ماه رسید.

محمدرضا شریفی‌نیا، کاظم هژیرآزاد، چنگیز جلیلوند، اسماعیل خلج، فریبا کوثری، ماه‌چهره خلیلی، الهام پاوه‌نژاد، حمیدرضا آذرنگ، سید مهرداد ضیائی، حامد میرباقری، بیژن افشار، حمید عطائی، اکبر سلطانعلی و سحر افتاده در نقش یلدا ترکیب بازیگران اصلی این سریال را تشکیل می‌دهند.