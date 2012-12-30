80 درصد صنایع استان همدان صنایع کوچک و متوسط است/ 42 خوشه صنعتی در همدان ایجاد شد

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه سال گذشته با توجه به سند آمایش استان همدان اولویت استان در بخشهای صنعت و کشاورزی قرار داده شد.

وی افزود: ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در استان همدان و حمایت از بخش خصوصی در امر صنعتی سازی از جمله مأموریتهای این شرکت است.

جعفری عنوان کرد: تا پایان سال جاری برای استان همدان یک هزار و 354 هکتار با 18 ناحیه صنعتی پیش بینی شده است که افق برنامه ریزیهای شرکت شهرک های صنعتی این است که این امر به 27 شهرک و ناحیه برسد.

مدیر شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان گفت: با توجه به اینکه احداث شش شهرک و ناحیه نیز در دست اجرا است این تعداد به 33 شهرک و ناحیه می رسد.

جعفری با بیان اینکه شهرکهای صنعتی خصوصی نیز باید از امکانات استفاده کنند تا استان همدان توسعه یابد، گفت: یکی از این زیرساختها و امکانات گازرسانی به این شهرکها و نواحی است که 80 درصد این شهرکها گازرسانی شده اند و چهار شهرک نیز در دست طراحی است که تا اواسط سال 92 این امر به 100 درصد می رسد.

وی به بحث خوشه های صنعتی و صنایع کوچک نیز اشاره کرد و گفت: با دریافت اعتبارات ملی و استانی پروژه های مربوط به این بخش نیز کامل میشود.

مدیر شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان گفت: 42 خوشه صنعتی استان همدان 20 درصد خوشه های صنعتی کشور را شامل میشود.

وی اضافه کرد: ایجاد پنج خوشه از جمله سفال و سرامیک، مبل و منبت، قطعات لاستیکی در همدان مصوب شده که اعتبار دریافت می کنند.

جعفری افزود: سهم بخش صنعت در اقتصاد استان همدان 12 درصد است در حالی که این میزان در کشور 17 درصد است.

وی گفت: در پایان سال 89، منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد که مصوبه دور دوم سفرهای هیئت دولت به همدان بود در دست اجرا قرار گرفت و اکنون انتقال سند و استقرار یک واحد پتروشیمی در مساحت 100 هکتار از این منطقه در دست اجراست.