پل موقت کن به زودی نصب خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد : سازه پل جدید کن به تهران رسیده و بعد از اتمام احداث کوله و اجرای فونداسیون ، پل جدید نصب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پل فلزی است و جایگزین پل بتنی رود کن خواهد شد در خصوص استحکام این سازه در مقایسه با بتن اظهار کرد : متناسب با کارکرد هر سازه می توان برای آن مقاومت لازم را ایجاد کرد بتنی یا فلزی بودن یک سازه دلیلی بر استحکام آن نیست. به عنوان مثال می توان با اجرای تمهیدات لازم ، یک سازه آجری مقاوم در برابر زلزله ، یک سازه فلزی مقاوم و یک سازه بتنی مقاوم احداث کرد .

معاون فنی و عمرانی شهرداری با بیان اینکه انتخاب بتن یا فولاد یک کار مهندسی است گفت : جنس سازه پل بر اساس زمان ، دهنه و نوع آن انتخاب می شود. اگر زمان کافی برای احداث وجود داشته باشد ، پل بتنی ارجحیت دارد به این دلیل که ارزانتر تمام می شود و نگهداری آن نیز ساده تر است.

حسینی افزود: در صورتی که با کمبود زمان مواجه باشیم ، پل فلزی ارجحیت پیدا می کند. همانند پل کن که باید ترافیک هر چه سریعتر بازگردانده شود .

وی تصریح کرد : وقتی بتن ریزی انجام می شود باید مدت زمانی بگذرد تا بتن مقاومت پیدا کند و سپس مرحله بعد را آغاز کرد. اما فولاد را می توان در کارخانه ساخت و بعد نصب کرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تصریح کرد : به همین دلیل اولویت های حوزه عمرانی برای جایگزین پل کن ، فولادی است در صورتیکه پل قبلی بتنی بوده است.