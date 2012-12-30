به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران که با پیروزی 2 بر صفر سرخپوشان به پایان رسید در جمع خبرنگاران گفت: طی چند هفته اخیرا مباحث روحی و فنی بازیکنان را مورد بررسی قرار داده و در بحث فنی کارهای فراوانی را انجام دادیم و امروز در شرایط نرمال قرار داریم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما عادت کردند که در شروع بازی گل پیروزی را به ثمر برسانند و این گل زدن باعث می شود که با روحیه بالا بازی را ادامه دهند و این برای ما در حال تبدیل شدن به یک عادت است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: بازی در مقابل تیم فجر همیشه دشوار و سخت است، اما در این بازی ما می توانستیم با 5 و یا 6 گل دیگر این بازی را ترک کنیم.

گل محمدی یادآور شد: البته نباید از این موضوع نیزغافل شویم که یک بازی مثل مسابقه با ملوان می‌شود و در یک بازی هم توپ های ما تبدیل به گل نمی شود.

وی با بیان اینکه داور پنالتی ما را نگرفت، تصریح کرد: از داور تشکر می کنم اما زمانی که یک مربی احساس کند داور در یک مورد اشتباه کرده به خود اجازه اعتراض را می دهد.