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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

گل محمدی:

عقب افتادگی پرسپولیس در حال جبران است/ می‌توانستیم 6 گل به فجر بزنیم

عقب افتادگی پرسپولیس در حال جبران است/ می‌توانستیم 6 گل به فجر بزنیم

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: عقب افتادگی این تیم در حال جبران است و امیدوارم بتوانیم روند پیروزی‌هایمان را در آینده ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران که با پیروزی 2 بر صفر سرخپوشان به پایان رسید در جمع خبرنگاران گفت: طی چند هفته اخیرا مباحث روحی و فنی بازیکنان را مورد بررسی قرار داده و در بحث فنی کارهای فراوانی را انجام دادیم و امروز در شرایط نرمال قرار داریم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما عادت کردند که در شروع بازی گل پیروزی را به ثمر برسانند و این گل زدن باعث می شود که با روحیه بالا بازی را ادامه دهند و این برای ما در حال تبدیل شدن به یک عادت است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: بازی در مقابل تیم فجر همیشه دشوار و سخت است، اما در این بازی ما می توانستیم با 5 و یا 6 گل دیگر این بازی را ترک کنیم.

گل محمدی یادآور شد: البته نباید از این موضوع نیزغافل شویم که یک بازی مثل مسابقه با ملوان می‌شود و در یک بازی هم توپ های ما تبدیل به گل نمی شود.

وی با بیان اینکه داور پنالتی ما را نگرفت، تصریح کرد: از داور تشکر می کنم اما زمانی که یک مربی احساس کند داور در یک مورد اشتباه کرده به خود اجازه اعتراض را می دهد.

کد مطلب 1779823

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