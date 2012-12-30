تیم فوتسال بانوان صدراسیستم قم در خانه به نفت امیدیه باخت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی انجام شده در فدراسیون فوتبال، مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان باشگاه های کشور به میزبانی صدرا سیستم قم از عصر روز یکشنبه دهم دی ماه آغاز شد و روز نخست آن با شکست سنگین تیم بانوان صدراسیستم قم همراه بود.



دور برگشت مسابقات گروه سوم فوتسال دسته دوم بانوان کشور به میزبانی تیم صدراسیستم قم در حالی آغازشد که بر اساس برنامه ریزی هیئت فوتبال استان قم، این مسابقات با شرکت چهار تیم مدعی به شکل دوره ای به انجام می رسد تا از بین آنها دو مدعی صعود مشخص شوند.



بدین ترتیب تیم های فوتسال بانوان صدرا سیستم قم، نفت امیدیه اهواز، آراد کرمان و لردگان چهار محال و بختیاری از روز یکشنبه دهم دی ماه تا روز سه شنبه دوازدهم دی در سالن دو هزار نفری ورزشی شهید حیدریان قم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



در اولین روز این مسابقات دو بازی جذاب و تماشایی به نمایش در آمد که طی آن تیم های فوتسال بانوان صدراسیستم قم و نفت امیدیه اهواز حساس ترین بازی را برگزار کردند و سرانجام فوتسالیست های اهوازی از سد میزبان خود عبور کردند.



این بازی تماشاگران زیادی نیز داشت و بانوان فوتسال دوست قمی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان حمایت خوبی از بانوان فوتسالیست صدراسیستم قم داشتند اما تشویق های آنها مانع از باخت فوتسالیست های قمی نشد.



بازی پرگل دو تیم هشت گل در بر داشت که سهم تیم فوتسال بانوان صدراسیستم قم دو گل بود که توسط مریم رهیده به ثمر رسید اما تیم فوتسال بانوان نفت امیدیه اهواز نیز شش بار دروازه نماینده قم را باز کرد و بدین ترتیب به برتری جالب توجه شش بر دو دست یافت.



بانوان فوتسالیست قمی در حالی این دیدار حساس را در حضور تماشاگران قمی با نتیجه دور از انتظار شش بر دو واگذار کردند که در دیدار رفت دو تیم در چارچوب رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال بانوان باشگاه های کشور برابر تیم نفت امیدیه اهواز به تساوی چهار بر چهار رسیده بودند.



با این پیروزی تیم فوتسال بانوان نفت امیدیه اهواز خود را به تیم آراد کرمان صدرنشین جدول رده بندی این رقابت ها در گروه دوم مقدماتی فوتسال بانوان دسته دوم باشگاه های کشور نزدیک تر کرد تا بخت صعود بهتری نسبت به صدراسیستم قم داشته باشد.

