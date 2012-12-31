پیاده روهای بلوار چمران در قم آزادسازی شد

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ با توجه به اینکه پیاده روهای بلوار چمران شمالی و جنوبی در شهرک قدس نزدیک به 15 سال در تصرف مالکان قرار داشت و آن را به شکل تفرجگاه شخصی درآورده بودند و اجازه استفاده عابرین و رهگذران از این معبر سلب شده بود، شهرداری منطقه چهار پس از اطلاع رسانی به شهروندان ساکن خیابانهای فوق و دعوت آنها برای تمکین به ضوابط شهرسازی، با حکم قضایی وارد عمل شده و در معیت نیروهای انتظامی در فاز اول زیباسازی بلوار، اقدام به بازگشایی و رفع سد معبرهای موجود از معبر کرد.



وی گفت:‌ با توجه به توصیه های مؤکد شهردار قم مبنی بر بازگشایی پیاده روهای بلوار چمران، شهرداری منطقه چهار پس از ابلاغ اخطاریه های رفع تصرف به مالکان محترم و عدم تمکین آنها، حکم قضایی مورد نظر را اخذ و پس از هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی، آنرا اجرا کردند.



شهردار منطقه چهار قم بیان کرد:‌ در این عملیات اجرایی تعداد 2 دستگاه بیل بکهو، 2 دستگاه کامیون، 20 نفر پرسنل خدمات به مدت 2 روز حضور داشتند.



وی در ادامه از زیباسازی بلوار چمران در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با ابلاغ طرح شهرسازی معبر فوق، بهسازی باغچه ها و فضای سبز موجود و احیای پیاده روها در دستور کار منطقه است.



نکونام بیان کرد: سیاست اجرایی شهرداری قم صرفاَ ایجاد ظرفیت حداکثری سرانه های شهری برای استفاده و بهره برداری عموم شهروندان و ساکنان محترم است که در این راستا به دنبال پاکسازی معابر و گذرهای اختصاصی پیاده رو و فضاهای سبز منطقه برای رفاه و تأمین مطالبات به حق شهروندان محترم هستیم که معابر و فضاهای فوق به صورت اختصاصی استفاده شده و به صورت محل پارک خودرو در پیاده روها نیز مشاهده می شود.



شهردار منطقه چهار قم در پایان گفت: عملیات بهسازی محیط شهری بلوار یاد شده را با حفظ حداکثری فضای سبز موجود انجام خواهیم داد.

