تأثیر بلند مدت بازیهای ویدئویی خشن بر پرخاشگری افراد

به گزارش خبرگزاری مهر، برد بوشمن استاد ارتباطات و روانشناسی دانشگاه ایالتی اوهایو و همکارانش پس از اتمام تحقیقات خود اظهار داشتند که اگرچه مطالعات تجربی نشان می دهد که یک جلسه بازی ویدئویی خشونت آمیز پرخاشگری کوتاه مدت را در افراد افزایش می دهد، اما این نخستین تحقیقی است که تأثیرات بلند مدت بازیهای ویدئویی خشونت آمیز را مدنظر قرار داده است.

بوشمن طی بیانیه ای اظهار داشت: علم به تأثیرات سببی بلند مدت بازیهای ویدویی حائز اهمیت است، چرا که بسیاری از جوانان به طور مرتب به این بازیها توجه دارند.

وی افزود: بازیهای ویدئویی را می توان با استعمال دخانیات مقایسه کرد. یک سیگار موجب ابتلا به سرطان ریه نمی شود اما سیگار کشیدن طی هفته ها، ماه ها و یا سالها به نحو قابل توجهی این خطر را افزایش می دهد. به همین نحو قرار گیری مستمر در معرض بازیهای ویدئویی خشونت آمیز تأثیرات قابل توجهی روی پرخاشگری دارد.

این تحقیق با مشارکت 70 دانشجوی فرانسوی صورت گرفت که از آنها خواست شد در تحقیقات سه روزه تأثیر بازیهای ویدئویی در درک بصری شرکت کنند.

همچنین از این دانشجویان خواسته شد که سه روز متوالی به مدت 20 دقیقه یک بازی خشونت آمیز و یا غیر خشونت آمیز انجام دهند. کاندمد 2، کال آو دیوتی، و کلاب سه بازی بود که دانشجویان در سه روز متوالی با ترتیب تصادفی انجام داده اند. افرادی که در بخش بازیهای غیرخشونت آمیز شرکت کرده بودند از آنها خواسته شد که بازی سوپربایک، درت2 و پیور را با ترتیب تصادفی بازی کنند.

پس از بازی در هر روز شرکت کنندگان در تمرینی شرکت می کردند که طی آن میزان انتظارات خصومت در آنها سنجیده می شد. دانشجویان در این تحقیق پس از آن در یک آزمون زمان عکس العمل رقابت حضور یافتند تا میزان پرخاشگری آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

این تحقیق در نسخه آنلاین مجله روانشناسی اجتماعی تجربی منتشر شده و نشان می دهد که پس از گذشت هر روز، انتظار خصومت در افرادی که بازیهای خشونت آمیز انجام داده بودند بیشتر شده و رویکردهای آنها پرخاشگرانه تر شده بود.