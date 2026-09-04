تداوم هوای صاف و افزایش سرعت باد در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، جو غالب استان کهگیلویه و بویراحمد طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبار محلی در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی این مدت تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و دما نوسان اندکی خواهد داشت.

کرمی ادامه داد: آسمان استان امروز جمعه و همچنین روزهای شنبه و یکشنبه صاف تا کمی ابری است و گاهی افزایش سرعت وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۴۱.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۳.۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در ساعات افزایش سرعت باد و شکل‌گیری غبار محلی، به‌ویژه افراد حساس، توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.