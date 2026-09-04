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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

اژه‌ای در جمع نمازگزاران دهلی حضور یافت

اژه‌ای در جمع نمازگزاران دهلی حضور یافت

رئیس قوه قضاییه که به منظور شرکت در اجلاسیه قضایی بریکس، به دهلی سفر کرده است، روز جمعه برای اقامه‌ فریضه‌ نماز به مسجد جامع شهر دهلی رفت و نماز جمعه را با نمازگزاران هندی اقامه کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، در بدو ورود حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امام جماعت مسجد جامع دهلی و امام جمعه این شهر به استقبال وی رفت و به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، خیر مقدم گفت.

همچنین رئیس دستگاه قضا پیش از اقامه نماز جمعه با امام‌جمعه و جماعت مسجد جامع دهلی پیرامون مسائل جهان اسلام گفتگو کردند.

پس از این دیدار صمیمانه، رئیس عدلیه با حضور در جمع نمازگزاران و مؤمنان حاضر در مسجد جامع دهلی، ضمن گفتگو با آنان از نزدیک در جریان دغدغه‌های جامعه مسلمانان این منطقه قرار گرفت. این دیدار با همراهی و استقبال نمازگزاران همراه بود و در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دوشادوش برادران مسلمان هندی در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه این مسجد تاریخی به اقامه نماز ایستاد.

کد مطلب 6936971

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