مسئولان سنقروکلیایی با خانواده شهید ایجادی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و به مناسبت گرامیداشت دهه وقف و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جمعی از مسئولان شهرستان سنقروکلیایی با خانواده معظم شهید حجتالاسلام والمسلمین صابر ایجادی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار، مسئولان شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، بر ضرورت تداوم مسیر شهدا و پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی تأکید کردند.
مسئولان سنقروکلیایی همچنین با حضور در جمع خانواده شهید ایجادی، بر اهمیت تکریم خانوادههای معظم شهدا و حفظ یاد و خاطره ایثارگران تأکید کردند.
در ادامه این دیدار، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از خانواده شهید حجتالاسلام والمسلمین صابر ایجادی تجلیل شد و مسئولان بر استمرار خدماترسانی به جامعه ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا تأکید کردند.
در پایان این دیدار، مسئولان با گرامیداشت یاد شهدای والامقام، امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون ایثارگری شهیدانی همچون حجتالاسلام والمسلمین صابر ایجادی دانستند.
همچنین صبر، استقامت و ایستادگی خانوادههای معظم شهدا به عنوان یکی از سرمایههای ارزشمند و ماندگار نظام اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.
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