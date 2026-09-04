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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

مسئولان سنقروکلیایی با خانواده شهید ایجادی دیدار کردند

مسئولان سنقروکلیایی با خانواده شهید ایجادی دیدار کردند

کرمانشاه - جمعی از مسئولان شهرستان سنقروکلیایی به مناسبت دهه وقف با خانواده شهید حجت‌الاسلام والمسلمین صابر ایجادی از شهدای جنگ رمضان دیدار و از مقام این خانواده تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و به مناسبت گرامیداشت دهه وقف و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جمعی از مسئولان شهرستان سنقروکلیایی با خانواده معظم شهید حجت‌الاسلام والمسلمین صابر ایجادی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، مسئولان شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، بر ضرورت تداوم مسیر شهدا و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کردند.

مسئولان سنقروکلیایی همچنین با حضور در جمع خانواده شهید ایجادی، بر اهمیت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و حفظ یاد و خاطره ایثارگران تأکید کردند.

در ادامه این دیدار، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از خانواده شهید حجت‌الاسلام والمسلمین صابر ایجادی تجلیل شد و مسئولان بر استمرار خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا تأکید کردند.

در پایان این دیدار، مسئولان با گرامیداشت یاد شهدای والامقام، امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون ایثارگری شهیدانی همچون حجت‌الاسلام والمسلمین صابر ایجادی دانستند.

همچنین صبر، استقامت و ایستادگی خانواده‌های معظم شهدا به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند و ماندگار نظام اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 6936970

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