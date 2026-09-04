توقیف ۶۰ خودروی متخلف و دستگیری ۱۵ نفر در طرح پایش هوشمند سوخت رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا رنجپور بناب از اجرای طرح پایش هوشمند جایگاههای سوخت در این شهرستان و شناسایی ۶۰ دستگاه خودروی متخلف در نخستین مرحله اجرای این طرح خبر داد.
وی با اشاره به اطلاعرسانی قبلی درباره راهاندازی سامانه هوشمند پایش جایگاههای سوخت اظهار داشت: از اوایل هفته گذشته، اجرای این طرح با استفاده از دوربینهای پلاکخوان و سامانه هوشمند پایش سوخت در جایگاههای شهرستان عملیاتی شده و در نخستین پایش، ۶۰ دستگاه خودرو که اقدام به سوختگیری مکرر و غیرمتعارف کرده بودند، شناسایی شدند.
رئیس دادگستری رودان افزود: با دستور دادستانی شهرستان، دستور توقیف خودروهای شناساییشده صادر و کارت سوخت آنها نیز ابطال شده است. همچنین در همین ارتباط، ۱۵ نفر از متخلفان دستگیر شدهاند.
وی همچنین از شناسایی تخلفات برخی جایگاههای سوخت در جریان بازدیدهای قضایی خبر داد و گفت: در این بازدیدها، مواردی از تخلف در نحوه عرضه سوخت شناسایی و تذکرات لازم به متصدیان مربوطه ابلاغ شده و در خصوص برخی موارد نیز اقدامات و برخوردهای قانونی صورت گرفته است.
رئیس دادگستری رودان با هشدار مجدد به متخلفان تصریح کرد: شهروندان از هرگونه سوختگیری مکرر و غیرمتعارف که میتواند آنان را در مظان قاچاق سوخت قرار دهد، خودداری کنند و متولیان و عوامل توزیع سوخت نیز موظفاند مقررات مربوط به عرضه و توزیع سوخت را بهطور کامل رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از قاچاق و عرضه غیرقانونی سوخت، کمک به کاهش صفهای طولانی جایگاهها و فراهم کردن امکان نظارت دقیقتر و هوشمندتر بر فرآیند توزیع سوخت در شهرستان رودان است.
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