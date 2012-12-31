سوال نمایندگان لرستان از وزیر راه/ پروازهای فرودگاه خرم آباد روزانه شود

ابراهیم آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به روند پروازهای فرودگاه خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه باید گفت که دلیل نامنظم برگزار شدن پروازهای فرودگاه خرم آباد چیزی جز کم توجهی مسئولین شرکتهای هواپیمایی در سطح کشور و وزارت راه و شهرسازی نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه توجه بیشتری نسبت به استان لرستان صورت گیرد افزود: در این راستا شرکتهای هواپیمایی و وزیر راه و شهرسازی سهم مناسبی برای پروازهای فرودگاه خرم آباد در نظر گرفته و ثبت کنند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا پیش از این پروازهای فرودگاه خرم آباد به صورت روزانه برگزار می شد تصریح کرد: این در حالیست که بدون هیچ گونه دلیل قانع کننده ای پروازهای فرودگاه خرم آباد به صورت ناگهانی کاهش یافت.

آقا محمدی با اشاره به سوال از وزیر راه و شهرسازی در زمینه علت کاهش پروازهای فرودگاه خرم آباد بیان داشت: از وی خواسته ایم که بر اساس مصوبه دولت تعداد پروازهای فرودگاه خرم آباد به روزی دو پرواز افزایش یابد.

وی ابراز امیدورای کرد که پروازهای فرودگاه خرم آباد با پیگیری های صورت گرفته از سوی نمایندگان و استاندار لرستان به صورت منظم و روزانه دو پرواز برگزار شود.

بنابر این گزارش، وضعیت رکود پروازها در فرودگاه خرم آباد به معضل تکراری استان لرستان تبدیل شده است تا در استمرار این روند بخش های مختلف اعم از حوزه آموزش، سرمایه گذاری و ...دچار آسیب جدی شود به طوریکه بسیاری از روسای دانشگاههای استان این وضعیت را موجب عدم استقبال اساتید پروازی از حضور و تدریس در لرستان عنوان می کنند.

از سوی دیگر با این وضعیت فرودگاه خرم آباد کمتر مسئول ملی برای حضور در برنامه ها و همایش های استان می تواند از پروازهای لرستان استفاده کند و برای حضور در این استان یا باید رنج سفر زمینی را به جان بخرد و یا به اجبار از طریق فرودگاه کرمانشاه راه لرستان را در پیش بگیرد.

آخرین نمونه این وضعیت را می توان در سفر زمینی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به لرستان یادآوری کرد به نحوی که این روند موجب ابراز شرمندگی استاندار شد.

این وضعیت حاکم بر فرودگاه خرم آباد علاوه بر اینکه حضور مسئولان ملی در این استان را کمرنگ کرده موجب انتقادات پرشمار سرمایه گذاران نیز از این وضعیت شده است به طوریکه برخی از سرمایه گذاران یکی از دلایل عدم حضور در این استان را نبود پروازهای منظم عنوان می کنند.

این روند به گونه ای است که بسیاری از مسئولانی که به لرستان قدم می گذارند از منظم نبودن و تعداد محدود پروازهای فرودگاه خرم آباد به عنوان مانعی پیش روی توسعه لرستان یاد می کنند.