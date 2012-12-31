محمد زیار در گفتگو با مهر با اشاره به تعریف و معرفی 24 بسته جدید سرمایه گذاری برای تولید محصولات کمیاب و با ارزش افزوده پتروشیمی، گفت: با معرفی این 24 بسته سرمایه گذاری در مجموع بیش از یکهزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و تبدیلی پتروشیمی فراهم شده است.

رئیس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه یکی از سیاست‌های کلان دولت متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی در ایران است، تصریح کرد: با توسعه خوشه‌های صنعتی و تولید محصولات و فرآورده‌های تکمیلی پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون مطالعات فنی و اقتصادی برای تعریف این 24 بسته سرمایه گذاری انجام شده است، بیان کرد: همچنین در آینده 30 فرصت سرمایه گذاری جدید دیگر هم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تولید محصولات متنوع تر پتروشیمی معرفی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت مشارکت سرمایه گذاران و اجرای 24 بسته سرمایه گذاری تنوع پذیری تولید محصولات پتروشیمی کشور افزایش می یابد، اظهار داشت: به عبارت دیگر، در هر بسته سرمایه گذایر شرایط تولید یک محصول نایاب و استراتژیک و جدید پتروشیمی به سرمایه گذاران معرفی شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 35 محصول پتروشیمی در صنایع بالادستی پتروشیمی و پلیمری کشور همچون اتیلن، متانول، اوره، آمونیاک، پلی اتیلن سبک و سنگین خطی تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

با این وجود، قرار است با متنوع سازی تولید محصولات، تنوع تولید انواع فرآورده‌های پلیمری و پتروشیمیایی کشور به بیش از 80 عنوان محصول افزایش یابد که در این صورت علاوه بر افزایش اشتغال، کاهش خام فروشی پتروشیمی زمینه کسب درآمد بیشتر برای اقتصاد کشور فراهم می شود.

بر این اساس، پیش بینی می‌شود به‌زودی خط تولید محصولات جدیدی همچون اوره با پوشش گوگردی، دی‌آمونیم فسفات، سوپر فسفات تریپل، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، اسیدسولفوریک، اسیدفسفریک، الیاف پلی‌استر، نانو الیاف 10 درصد، قطعات پلی یورتان، آلیاژهای پلیمری، رزین پلی استر غیراشباع، تراورس کامپوزیتی، پت پریفرم در کشور راه‌اندازی شود.