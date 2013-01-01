نوشین تبریزی نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "طعم آلوی جنگلی" اثری اجتماعی است که در فضایی کاملا رئالیستی روی می‌دهد. این نمایش در واقع روایت یک زندگی است و 4 زن را از سه نسل متفاوت به تصویر می‌کشد.

وی ادامه داد: قصه این نمایش در یک خانه می‌گذرد و زندگی یک مادر که همراه با دو دختر و نوه‌اش زندگی می‌کنند، روایت می‌کند. مریم بوبانی نقش مادر خانواده، رویا نونهالی و شیوا خسرو مهر دختران و ماه گل مهر نقش نوه وی را بر عهده دارند. حسین کشفی اصل، افشین سلیمان‌پور و محمدرضا مالکی دیگر بازیگران این نمایش هستند. سینا ییلاق‌بیگی طراح صحنه و الهام شعبانی نیز طراح لباس "طعم آلوی جنگی" هستند.

وی درباره دریافت کمک هزینه‌ها و ساخت دکورهای نمایش عنوان کرد: با توجه به اینکه نتایج پذیرفته‌شدگان کمتر از دو روز است که اعلام شده بنابراین هنوز هیچ کمک هزینه‌ای از طرف دفتر جشنواره به گروه‌ها داده نشده است. همچنین به دلیل اینکه جواب‌ها تازه اعلام شده و اینکه معمولا مکانی برای نگهداری دکور به گروه‌ها داده نمی‌شود ترجیح می‌دهم ساخت دکورهای نمایش را نزدیک به آغاز جشنواره و در زمانی که مکانی برای نگهداری آنها به ما داده شود، آغاز کنم.

این نویسنده درباره محل تمرین نمایش متذکر شد: گروه ما در اداره تئاتر تمرینات خود را سپری می کند. البته درست است که پلاتوهای اداره تئاتر کوچک هستند اما معتقدم باید با شرایط کنار آمد چون این شرایط برای همه مساوی است و اینطور نیست که مثلا به گروهی پلاتوی مناسبی بدهند و در حق گروه دیگری اجحاف کنند.

سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن ماه به دبیری سعید کشن فلاح برگزار می شود.