تیم تنیس روی میز دوبل ایران به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت های دوبل تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (شنبه چهارم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن پیگیری شد که طی آن نوشاد و نیما عالمیان به مصاف «ون رویبو» و «شیانگ پنگ» از چین رفتند و با قبول شکست ۳ بر صفر از صعود به نیمه نهایی بازماندند.



تیم ملی تنیس روی میز ایران که مدال برنز دوره گذشته بازی های آسیایی را در کارنامه داشتند، برای تکرار این مدال نیاز به پیروزی در این بازی داشت اما حریفان چینی عملکرد کم نقصی را از خود به نمایش گذاشتند و توانستند با شکست تیم ایران راهی مرحله نیمه نهایی شوند.



در این دیدار که با استقبال تماشاگران هم مواجه شده بود، تیم چین گیم نخست را ۱۱ بر ۶ از آن خود کرد اما در گیم دوم ملی پوشان کشورمان با تمرکز بیشتری بازی کردند و هر چند ابتدا عقب افتادند اما در امتیاز ۹ مساوی کردند و در ادامه یک امتیاز هم جلو افتادند اما در پایان این گیم مهیج ۱۲ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کردند.



در گیم بعدی هم تلاش ملی پوشان کشورمان ثمری نداشت و این چینی ها بودند که ۱۱ بر ۳ به پیروزی رسیدند و در مجموع با برتری ۳ بر صفر راهی مرحله نیمه نهایی شدند تا تیم دوبل ایران در این دوره نتواند مدال برنز دوره قبل را تکرار کند.



زوج ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر مقابل محمد خان و عباس خان از پاکستان به برتری رسید. برادران عالمیان سپس در دیداری نزدیک، سانژار ژوبانوف و آیدوس کنژیگولوف از قزاقستان را ۳ بر ۲ شکست دادند.



نوشاد و نیما در سومین مسابقه، برابر بالدوین چان و وونگ چون‌تینگ از هنگ‌کنگ، زوج پنجم رده‌بندی جهانی دوبل قرار گرفتند و با پیروزی ارزشمند ۳ بر یک جواز حضور در یک‌چهارم نهایی را به دست آوردند.