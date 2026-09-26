آغاز شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی از چهارم مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامهریزی انجامشده مرحله رفت شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی کشور از چهارم تا هفتم مهرماه در اراک برگزار خواهد شد و ۹ تیم برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت میپردازند.
کارا ماشین آذربایجان شرقی، نفت و گاز گچساران، صدف تهران، جمعیت هلال احمر زنجان، هیئت هاکی کرمانشاه، استقلال ایلام، هیئت هاکی سمنان، هیئت هاکی مرکزی و هیئت هاکی گلستان تیمهای حاضر در این دوره از مسابقات هستند.
لیگ برتر هاکی سالنی ایران با حضور جمعی از بازیکنان ملیپوش و چهرههای شاخص تیم ملی برگزار میشود و از مهمترین رقابتهای داخلی این رشته به شمار میرود. تیم ملی هاکی سالنی ایران نیز در سالهای اخیر از قدرتهای برتر آسیا بوده و همین موضوع بر سطح فنی رقابتهای لیگ داخلی افزوده است.
همزمان با برگزاری لیگ برتر رقابتهای لیگ دسته یک هاکی سالنی نیز در اراک برگزار خواهد شد. در این مسابقات چهار تیم پارسه البرز، هیئت هاکی قم، هیئت هاکی تهران و هیئت هاکی اردبیل حضور دارند.
برگزاری همزمان مسابقات لیگ برتر و دسته یک در اراک فرصت مناسبی برای رقابت تیمهای حاضر و شناسایی ظرفیتهای جدید هاکی سالنی کشور در سطوح مختلف فراهم خواهد کرد.
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