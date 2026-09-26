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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

داخلی‌سازی صنعت نوشت‌افزار به بیش از ۸۵ درصد رسید

داخلی‌سازی صنعت نوشت‌افزار به بیش از ۸۵ درصد رسید

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صمت گفت: عمق داخلی‌سازی صنعت نوشت‌افزار به بیش از ۸۵ درصد رسیده و انواع محصولات در داخل کشور تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وصالی گفت: در ۶ ماه گذشته حدود ۳۵۰ میلیون عدد محصول نوشت افزار در این صنعت تولید شده است؛ این در حالی است که نیاز کشور حدود یک‌ونیم میلیارد قلم برآورد می‌شود و اکنون حدود یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون قلم محصول نیز در انبارها موجود است.

وی در مصاحبه با سیما با اشاره به رشد تولید و داخلی‌سازی در صنعت نوشت‌افزار افزود: عمق داخلی‌سازی صنعت نوشت‌افزار به بیش از ۸۵ درصد رسیده و انواع محصولات در داخل کشور تولید می‌شود.

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات نوشت‌افزار تولید داخل گفت: محصولات این صنعت به اقصی نقاط دنیا صادر می‌شود و برآورد ما این است که بتوانیم صادرات را از حدود یک‌ونیم میلیون دلار فعلی به ۵ میلیون دلار در سال‌های آینده افزایش دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به کیفیت محصولاتی که در داخل تولید می‌کنیم، بازار مشتریان خارجی برای این محصولات وجود دارد و صنعت نوشت‌افزار به سطحی رسیده است که علاوه بر کیفیت، قابلیت رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی را دارد.

وصالی گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از محصولات، از جمله مداد و خودکار، در داخل تولید می‌شود و بر اساس آمار موجود، تولید داخلی توانسته قاچاق‌پذیری این محصولات از مبادی غیررسمی را کاهش دهد.

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت آینده صنعت نوشت‌افزار را امیدوارکننده دانست و افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است برنامه راهبردی حوزه صنعت نوشت‌افزار با همکاری فعالان این بخش تدوین شود.

وصالی با اشاره به وابستگی صنعت نوشت‌افزار به صنایع مختلف گفت: این صنعت به حوزه‌های پتروشیمی، فلزی و به‌ویژه کاغذ، ورق، کارتن و سایر مواد اولیه وابستگی دارد و در همین زمینه یک کارگروه ویژه تشکیل شده است.

وی افزود: هدف این کارگروه، تسریع در واردات مواد اولیه‌ای است که امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد و همچنین تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی از مسیرهایی مانند بورس کالا و شرکت‌های تحت پوشش وزارتخانه است تا این مواد با حداقل زمان و هزینه به واحدهای تولیدی تحویل شود.

وصالی همچنین به مدیریت ارزبری صنعت نوشت‌افزار اشاره کرد و گفت: میزان ارزبری این صنعت همچنان در حال مدیریت است و حلقه‌هایی که امکان تأمین آنها از داخل وجود دارد، باید داخلی‌سازی شود.

مدیرکل دفتر نوشت‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط لجستیکی موجود و مشکلات ناشی از محاصره دریایی و محدودیت‌های حمل‌ونقل افزود: تلاش می‌کنیم روند تأمین و انتقال مواد اولیه تسریع شود و خوشبختانه در مواردی نیز توانسته‌ایم از ظرفیت تولید داخل برای جایگزینی مواد اولیه وارداتی استفاده کنیم.

کد مطلب 6958847
سمیه رسولی

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