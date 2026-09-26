دمای قم از امروز روند کاهشی خواهد داشت؛ احتمال وقوع گردوخاک

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان قم امروز شنبه چهارم مهر صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ می‌دهد.



وی افزود: در مناطق مستعد، وزش باد می‌تواند با گردوخاک همراه شود و سرعت باد شرقی بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



ترابیان گفت: دمای هوای شهر قم در روز شنبه روند کاهشی خواهد داشت و کمینه دما ۲۲ و بیشینه دما ۳۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: روز یکشنبه پنجم مهر نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک در مناطق مستعد انتظار می‌رود.



وی بیان کرد: جهت وزش باد در روز یکشنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



ترابیان افزود: کمینه دمای شهر قم در روز یکشنبه ۲۲ و بیشینه دما ۳۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و روند کاهش دما تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.



وی همچنین درباره دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته استان گفت،گ: دستجرد با کمینه دمای ۱۶.۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه و جمکران با بیشینه دمای ۴۲.۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کرده است.