به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «رستا» به نویسندگی و کارگردانی حامد رحیمی نصر و تهیهکنندگی فهیمه حیدری، پس از اتمام مراحل پستولید، آماده پخش در جشنوارههای داخلی و خارجی شد.
بازیگران «رستا» فروغ نادری، مهتاب نیکبخت، سارا رحمانپور و کسری ریاحیوفا هستند.
داستان فیلم درباره رستا، مترجم ناشنوایان و راننده اسنپ است؛ مخاطب یک روز را همراه او سپری میکند و با چالشهایی که در مواجهه با شغلش دارد، آشنا میشود.
فیلمبرداری این پروژه در خرداد امسال انجام شده است. «رستا» اثری با موضوع اجتماعی است که محوریت آن را بچههای ناشنوا تشکیل میدهد.
عوامل این فیلم عبارتند از حامد رحیمی نصر نویسنده و کارگردان، فهیمه حیدری تهیهکننده، منصور غلامی مجری طرح، حامد فرشته حکمت مدیر فیلمبرداری، ماهک منصوریان تدوین و رنگ، ایمان بازیار مدیر صدابرداری، رضا حیدری صداگذاری، اکرم بایه طراح لباس، سحر حسینخواه طراح صحنه و وحید حقی طراح پوستر.
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