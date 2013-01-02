به‌ گزارش خبرگزاری مهر، جواد تجلیان مدیر ارتباطات سازمان دارالقرآن‌الکریم در این رابطه گفت: خادمان و چهره‌های برتر قرآنی که طی 30 سال گذشته در توسعه فرهنگ قرآنی کشور نقش داشته‌اند، تجلیل می‌شود.

تجلیان تصریح کرد: در مراسم تکریم چهره‌های برتر قرآنی که دهه سوم بهمن‌ برگزار می‌شود، از نفرات برگزیده مسابقات بین المللی قرآن که طی سال جاری در رشته‌های حفظ و قرائت حائز رتبه‌های برتر شده‌اند نیز تجلیل خواهد شد.



مدیر ارتباطات سازمان دارالقرآن‌الکریم با اشاره به اینکه همایش تکریم چهره‌های قرآنی، محافل انس با قرآن و ... در قالب یک برنامه متمرکز از سوی سازمان دارالقرآن‌الکریم برگزار خواهد شد، افزود: همزمان با پیش‌بینی این برنامه‌ها کمیته قرآن مستقر در سازمان‌ دارالقرآن‌الکریم، در حال رایزنی با دستگاه های عو جهت هماهنگی برنامه های قرانی دهه مبارک فجر سالجاری می باشند.



وی در ادامه افزود: در کمیته ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، نمایندگانی از اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور، دارالقرآن وزارت آموزش و پرورش، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان دارالقرآن‌الکریم، سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور، مرکز قرآن و عترت بسیج مستضعفین، شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه رادیویی قرآن، بنیاد قرآن و عترت سپاه، دارالقرآن‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران، دارالقرآن‌ سازمان بسیج دانش‌آموزی و دارالقرآن نیروی انتظامی عضو هستند.



جواد تجلیان با بیان اینکه تأکید داشته‌ایم که ستادهای کمیته قرآن دهه فجر در شهرستان‌ها و استان‌ها نیز تشکیل شود، ادامه داد: مسئولیت کمیته مرکزی قرآن بر عهده رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم بوده و مسئولیت ستادهای استانی نیز بر عهده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان‌ها و مسئولان دارالقرآن‌الکریم استان‌ها به عنوان جانشین این ستادها گذاشته شده است.



گفتنی است، کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ششمین سال متوالی است که به سازمان دارالقرآن‌الکریم واگذار شده است و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه قرآن و شناساندن هر چه بیشتر قرآن به اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان از جمله اهداف این کمیته است.