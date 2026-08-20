آیت الله دری: مساجد در متن تحولات اجتماعی و شهری قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش‌از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح رویداد پیشرفت محله در استان مرکزی اظهار کرد: قرآن کریم، جامعه‌ای برخوردار از سلامت، معنویت، اخلاق، ایمان و روابط اجتماعی و خانوادگی سالم معرفی می‌کند که از برکات الهی بهره‌مند است.

وی افزود: مسائل مساجد در پیوند با مسائل شهر، کشور، انقلاب و جامعه مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی امنیت را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جامعه مطلوب دانست و تصریح کرد: جامعه مطلوب باید از امنیت و اطمینان پایدار برخوردار باشد و امنیت روحی، اخلاقی، خانوادگی، جانی و مالی مردم، فرزندان و همسایگان را تضمین کند.

وی ادامه داد: جامعه مطلوب باید از فراوانی، رفاه و آسایش برخوردار باشد و روابط تجاری و اقتصادی آن در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌درستی شکل گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: شکر نعمت تنها در گفتار نیست بلکه در استفاده صحیح از ظرفیت‌ها و نعمت‌های الهی معنا می‌یابد و زمینه‌ساز افزایش و تداوم آنهاست.

وی افزود: پایین بودن بهره‌وری یکی از ضعف‌های مهم کشور است و اگر سیاست‌های بهره‌وری تدوین‌شده از سال ۱۳۷۳ به‌درستی اجرا می‌شد، امروز بسیاری از مشکلات در حوزه کیفیت، منابع آب، فرونشست زمین و فرسودگی خودروها و صنایع وجود نداشت.

مرکز اراک باید به فضای اجتماعی و شهری تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به شهر گفت: شهر و روستا باید همچون یک موجود زنده، پویا، فعال، آینده‌نگر و برخوردار از ظرفیت‌های مختلف دیده شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک با نگاه بلندمدت و غیرت مدیریتی، برای طراحی و ساماندهی شهر در افق ۲۰ ساله اقدام کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: سال‌هاست موضوع ساماندهی حاشیه مصلای بیت‌المقدس و خیابان دانشگاه مطرح است و با توجه به توافق‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف اراضی، این محدوده باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

وی با اشاره به وضعیت محوطه اطراف قبر مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا نورالدین عراقی ادامه داد: مسئولان با بازدید از محدوده اطراف مصلای اراک، برای ساماندهی این ویرانه‌ها در مرکز شهر و متناسب با جایگاه تاریخی و فرهنگی آن اقدام کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: محدوده میدان سرداران تا بازار تاریخی اراک با الگوبرداری از میدان نقش جهان اصفهان ساماندهی شود.

وی افزود: می‌توان محدوده اطراف قبور آیت‌الله حاج‌آقا نورالدین و قبور شهدا را ساماندهی و به یک فضای شهری مناسب تبدیل کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: شهر اراک باید با نگاه آینده‌نگر و مبتنی بر هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود توسعه یابد و ظرفیت‌های موجود آن برای خدمت‌رسانی به مردم و تقویت فعالیت‌های اجتماعی به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.