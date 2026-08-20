به گزارش خبرگزاری مهر، در رویداد «ماه هنر تهران»، مجموعهای از موزهها، گالریها، فضاهای فرهنگی، پروژههای مستقل هنری و دیگر مکانهای مرتبط با هنر و فرهنگ، در یک بازه زمانی یکماهه میزبان برنامههای مختلف خواهند بود و زمینه برای ارتباط گستردهتر مخاطبان با جریان هنر معاصر تهران فراهم میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، «ماه هنر تهران» تلاشی برای شکلگیری تجربهای گسترده و متنوع از هنر در جغرافیای فرهنگی شهر و پیوند دوباره مخاطبان با رویدادها و فضاهای هنری است؛ رویکردی که در آن، هنر از قالب یک رویداد محدود فراتر رفته و در نقاط مختلف شهر جریان پیدا میکند.
در نخستین دوره این رویداد، موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان ایران، گالریها، فضاهای فرهنگی و هنری، پروژههای مستقل و دیگر مکانهای فعال در حوزه هنر، در این برنامه مشارکت خواهند داشت.
مراسم افتتاحیه «ماه هنر تهران» روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود و این رویداد تا ۲۰ شهریور ادامه خواهد داشت.
«ماه هنر تهران» با همراهی مجموعهها و نهادهای فعال در حوزه هنر برگزار میشود و میتواند زمینهای برای معرفی ظرفیتهای متنوع هنرهای تجسمی و دیگر شاخههای هنر در پایتخت و تقویت ارتباط میان هنرمندان، فضاهای هنری و مخاطبان باشد.
نظر شما