پنج آرایشگاه متخلف در یاسوج پلمپ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی عبدی پور گفت: در بازرسی از واحدهای آرایشگاهی در سطح شهر یاسوج، این واحدهای صنفی متخلف که فاقد پروانه نیز بودند، پلمپ شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

عبدی پور بیان داشت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان طبق قانون برخور خواهد شد و واحدهای متخلف پلمپ می شوند.

وی اظهار داشت: شهروندان باید در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در راستای حفظ سلامت و امنیت خود ، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

محموله چهار هزارلیتری سوخت قاچاق در بهمئی کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان بهمئی گفت: یک محموله قاچاق سوخت با بیش از چهار هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بهمئی کشف شد.

عبدالنبی میری سوق افزود: گشت کلانتری 11 این فرماندهی طی یک عملیات یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را در جاده قلات به لیکک شناسایی و توقیف کردند.

وی بیان داشت: دو قاچاقچی در این عملیات دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

میری سوق عنوان کرد: اجرای طرحهای پاکسازی نقاط آلوده در راستای مبارزه با قاچاق و مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی یکی از اولویتهای این ارگان است.

150 میلیون ریال خسارت در آتش سوزی منزل مسکونی در دیشموک

نشت گاز در یک منزل مسکونی در شهر دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه این خانه را طعمه حریق کرد.

در این آتش سوزی همه اسباب و اثاثیه داخل خانه به ارزش تقریبی بیش از 150 میلیون ریال در آتش سوخت.

با تلاش اهالی محل، ماموران آتش نشانی و پلیس حریق قبل از سرایت به منازل مسکونی همجوار مهار شد.

9 سارق و زورگیر شرور در یاسوج دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمدگفت: 9 سارق و زورگیر شرور در یاسوج دستگیر شدند.

علی کاشانی افزود: ماموران انتظامی شهرستان بویراحمد این سارقان را شناسائی و در عملیات ویژه پلیسی دستگیر کردند.

وی بیان داشت: یکی از این افراد سارق حرفه ای منازل با نام مستعار "کبوتر" است که به سرقتهای زیادی نیز اعتراف کرده است.

کاشانی با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، مغازه و سرقت های داخل خودرو در سطح شهر یاسوج، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت، عنوان کرد: ماموران با تقویت گشت های انتظامی و انجام اقدامات اطلاعاتی دو نفر به نامهای "م - الف " و " ح – س" را به اتهام سرقت داخل خودرو حین سرقت شناسائی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات و بازجوئی های فنی پلیس به چهار فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

کاشانی اظهار داشت: پنج سارق دیگر نیز در این طرح شناسایی و دستگیر شدند.