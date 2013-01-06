دشت مخملی عقیلی گتوند فرصتی برای دوری از دغدغه شهر

به گزارش خبرنگار مهر، کسانی که می خواهند در کرانه کارون نیلگون قدم بزنند و آفتاب بگیرند و در کوهستان بقعه «محمدبن زید» کوهپیمایی کنند، سازه های آبی تاریخی ناشناخته را بازدید کنند؛ منطقه عقیلی شهرستان گتوند در خوزستان از جمله مستعدترین مناطقی است که می تواند شما را در خود پذیرا باشد.

بی شک وجود طبیعت بکر و گردشگاه های متعدد در این منطقه در پرورش افراد برجسته در حوزه ادبیات و فرهنگ نقش موثری داشته است که از جمله این افراد دکتر قیصر امین پور و دکتر ناصر کرمی را می توان نام برد.



برای آمدن به گتوند از سمت شوشتر سه جاده صاحب الزمان، دانشگاه آزاد و جاده دزفول - شوشتر وجود دارد. از شوشتر تا گتوند 20 کیلومتر فاصله است. وجود «چغاتپه»،«قلعه رستم»، «کوه طبل خانه»،«دره انار»، «دره پل پرزین»، «بیشه چم عربان»، «کیارس»، «سد تنطیمی»، «اصطبل اسب ابر عقیلی»، «گوردخمه ها»، «عمارت مجیدخان و مهری خانم» از دیگر جاذبه های شهرستان گتوند است. وجود بقعه بشر حافی و سرعلی در نهر شاهی از دیگر جلوه های تاریخی این مطقه است.

نمایی از عمارت ایستادگی در گتوند



منطقه عقیلی از 24 روستا برخوردار است. دو شهر از توابع گتوند به نامهای «سُماله» و «تُرکالکی» در منطقه عقیلی واقع است. روستاهای ایستادگی، بنه حیدر، بنه ویسی، بنه مرتضی، چم عربان، سیدان، رودنی، دشت بزرگ، مندنی، بنه کاظم حاج سلطان، بدیل، کایدان، ظلم آباد، کوه زر، ماهور، دهلران، برادله،محمد صفیه، پشت درب سفلی، علیا و وسطی، چپی در منطقه عقیلی قرار دارند.



«محمدامیری» از محققان گتوندی در کتابی با عنوان «گتوند شهر فراموش شد» به نقل از سید محمد علی امام از عقیلی به عنوان قطعه زمینی به شکل قطاع دایره غیر منظمی در شمال شرقی شهر شوشتر که کوه فدلک، کوه گچ و رود کارون آن را محدود کرده است نام می برد.

بقعه محمد بن زید



سخنگوی انجمن دوستدارن میراث فرهنگی استان خوزستان در این خصوص می گوید: از گتوند با گذر از روردخانه خروشان کارون و پل قیصر امین پور (شاعر مطرحی که مقبره اش در این شهر واقع است) به منطقه عقیلی وارد می شویم که سه کیلومتر آن طرف تر روستای ایستادگی قرار دارد. برای آمدن به منطقه عقیلی از شوشتر تاکسی و مینی بوس مهیا است.

بقعه سرعلی و نهرشاهی در گتوند



مجتبی گهستونی عنوان کرد: در این روستا که از جمله قدیمی ترین بخشهای منطقه محسوب می شود، عمارت ایستادگی (عرب زاده) قرار دارد که می تواند از جمله مکانهای مناسب برای پذیرایی از گردشگران محسوب شود. این عمارت در میان باغی از پرتغال، نارنج و نارنگی واقع است. استفاده از معماری سنتی و بهره گیری از تزئینات کاملا ایرانی، باعث شده تا فضایی کاملن دل نشین فراهم بیاید.



وی افزود: این عمارت برخوردار از معماری سنتی و بومی که وجود آن در خوزستان کم نظیر است به صرف علاقه شخصی یکی از افراد بومی به نام «روز علی عرب زاده» ساخته شده است. نزدیکی ایستادگی به مرکز شهرستان و قرار گرفتن بین دو شهر سماله و ترکالکی، برخورداری از مسجد، سوپرمارکت، خانه بهداشت و مرکز درمانی، آب شرب، نزدیکی به جایگاه پمپ بنزین و گاز از جمله ویژگی های روستای ایستادگی که محلی ها به آن «استگی» می گویند است.

اصطبل ابر عقیلی در گتوند



گهستونی عنوان می کند: اصطبل اسب ابر عقیلی با برخورداری از 20 اسب نفیس و با ارزش که تولید کره کرده و در مسابقات استقامت، کورس و زیبایی شرکت می کنند در مجاورت این روستا، نزدیکی با دو بقعه «سید سعید» و «محمدبن زید»، مجاورت با عمارت «مجید خان» در کناره رودخانه کارون و روستای بنه حیدر، ایستادگی را در موقعیت خوبی برای گردشگری قرار داده است.



دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوستان تاریانا اظهار کرد: پوشش و گویش مردم این منطقه بختیاری است و بوی خوش نان تیری، کباب بختیاری، خورشت ها و آبگوشتهای محلی در منطقه عطرآگین است. فراوانی درخت کنار که میوه ای شبیه زالزالک و عناب دارد باعث شده تا کنارستانهای بی مانندی را به وجود آورد.



گهستونی تصریح کرد: گردشگرانی که به صورت خانوادگی به روستای ایستادگی می آیند با حضور در عمارت ایستادگی (عرب زاده) می توانند غذای مورد نیاز خود را سفارش داده تا در یک سفره کاملا ایرانی و محلی، یکی از بهترین غذاهای عمر خود را میل کنند. در صورتی که بستر لازم برای توسعه گردشگری و تولید درآمد در شهرستان گتوند و منطقه عقیلی فراهم آید می توان امیدوار بود که برای کل شهرستان اشتغال زایی فراهم آورد و توسعه روزافزون را نوید داد.