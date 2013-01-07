به گزارش خبرنگار مهر، پرویز گرشاسبی، صبح دوشنبه در جریان بازدید نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران از پروژه مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوزه حبله رود شهرستان گرمسار افزود: این پروژه بر اساس برنامه مشترک میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل از سال 1376 در حوزه آبخیز حبله رود با مساحت 2/1 میلیون هکتار به عنوان منطقه نمونه اجرا شد.

وی هدف اصلی این پروژه را دستیابی به الگوهای مناسب برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا، بهره‌برداری و پایش و ارزشیابی منابع آب و خاک در چند زیر حوزه از حوزه آبخیز حبله‌رود و تعمیم و توسعه نتایج حاصله از پروژه به برنامه ملی حفاظت منابع طبیعی از طریق مشارکت مردم روستایی در مدیریت حوزه‌های آبخیز کشور برشمرد.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بهبود در زندگی، معیشت و رفاه ساکنان وابسته به منابع طبیعی حوزه آبخیز حبله‌رود، با توجه به بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک ،دستیابی به الگوی مناسبی برای مدیریت یکپارچه و مشارکت مدارانه منابع آب و خاک و توسعه اقتصادی- اجتماعی که با تغییرات، توسعه اجتماعی با محور ایجاد و تقویت تشکل‌های مالی و اداری و افزایش اشتغال در روستاها و توسعه اقتصادی با محور منابع آب و خاک و افزایش تولید و درآمد در زیر‌حوزه‌ها را از دیگر اهداف عنوان کرد.

گرشاسبی گفت: این طرح در وسعتی معادل یک میلیون و 200 هزار هکتار از حوزه حبله رود اجرا شده و مرحله اول آن اختصاص به مشارکت دادن مردم و بهره برداران در این طرح است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مرحله دوم این طرح که امسال دومین سال اجرای آن است نیز به هماهنگی بین دستگاه ها و مشارکت دادن دستگاه های مختلف اختصاص دارد و در نظر است نگاه به این پروژه از حالت بخش به فرابخشی تبدیل شود.

پروژه حبله رود جزو پروژه‌های راهنمای جوامع محلی است

نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران گفت: پروژه حبله رود جزو پروژه‌های راهنمای جوامع محلی است که با همکاری و مشاوره سازمان فائو آغاز شد.

بالا سوبر امانیام مورالی افزود: در سال 2012 این سازمان 150 هزار دلار برای اجرای برنامه های نرم افزاری طرح حبله رود اختصاص و هزینه کرده است.

وی اظهار داشت: در سال 2013 نیز برای اجرای این طرح 200 هزار دلار پیش بینی شده است.

مورالی افزود: این طرح چهار پروژه مرتبط به پروژه بیابان زدایی، پروژه آبیاری و کشاورزی، پروژه چتر و پروژه آبخیزداری را شامل می شود.