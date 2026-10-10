به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی صبح شنبه از بازدید مشترک خود با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از حبله‌رود خبر داد و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان دو شرکت برای تأمین پایدار آب تأکید کرد.

وی در جمع خبرنگاران در شرکت آب منطقه‌ای سمنان اظهار کرد: در این بازدید، بر ضرورت تقویت تعامل، گفت‌وگوی مستمر و هم‌افزایی میان دو شرکت آب منطقه‌ای تهران و سمنان تأکید شد.

احسانی افزود: مقرر شد با برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری کارشناسی مسائل، زمینه حل‌وفصل موضوعات مشترک و اجرای اقدامات هماهنگ با هدف تأمین پایدار آب فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری دو مجموعه بیان کرد: هدف مشترک شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و سمنان، تأمین پایدار آب و رفع مسائل مردم است که با تعامل، گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی دو مجموعه با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت حبله‌رود برای تقویت همکاری‌های بین‌استانی گفت: حبله‌رود می‌تواند به بستری مشترک برای همکاری و هم‌افزایی تبدیل شود و با تداوم ارتباط میان مدیران و کارشناسان دو استان، مسائل موجود در فضایی مبتنی بر تفاهم و منافع مشترک بررسی و راهکارهای اجرایی برای آن‌ها ارائه شود.

احسانی درباره نتایج این بازدید مشترک نیز توضیح داد: بر استمرار همکاری میان دو شرکت، تشکیل جلسات مشترک کارشناسی و پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با حوزه حبله‌رود تأکید شد تا با اتخاذ رویکردی مشترک، گام‌های مؤثرتری برای پایداری منابع آب و خدمت‌رسانی به مردم و کشاورزان دو استان برداشته شود.