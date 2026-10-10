  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

حل و فصل مسائل «حبله رود» بین تهران و سمنان؛ «آب» مشق همدلی می‌کند

حل و فصل مسائل «حبله رود» بین تهران و سمنان؛ «آب» مشق همدلی می‌کند

سمنان- مدیرعامل آب منطقه‌ای سمنان از بازدید مشترک مسئولان این شرکت و همتایان تهرانی خود از حبله رود خبر داد و گفت: حل و فصل مسائل مرتبط با تامین آب پایدار دو استان در این دیدار توافق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی صبح شنبه از بازدید مشترک خود با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از حبله‌رود خبر داد و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان دو شرکت برای تأمین پایدار آب تأکید کرد.

وی در جمع خبرنگاران در شرکت آب منطقه‌ای سمنان اظهار کرد: در این بازدید، بر ضرورت تقویت تعامل، گفت‌وگوی مستمر و هم‌افزایی میان دو شرکت آب منطقه‌ای تهران و سمنان تأکید شد.

احسانی افزود: مقرر شد با برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری کارشناسی مسائل، زمینه حل‌وفصل موضوعات مشترک و اجرای اقدامات هماهنگ با هدف تأمین پایدار آب فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری دو مجموعه بیان کرد: هدف مشترک شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و سمنان، تأمین پایدار آب و رفع مسائل مردم است که با تعامل، گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی دو مجموعه با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت حبله‌رود برای تقویت همکاری‌های بین‌استانی گفت: حبله‌رود می‌تواند به بستری مشترک برای همکاری و هم‌افزایی تبدیل شود و با تداوم ارتباط میان مدیران و کارشناسان دو استان، مسائل موجود در فضایی مبتنی بر تفاهم و منافع مشترک بررسی و راهکارهای اجرایی برای آن‌ها ارائه شود.

احسانی درباره نتایج این بازدید مشترک نیز توضیح داد: بر استمرار همکاری میان دو شرکت، تشکیل جلسات مشترک کارشناسی و پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با حوزه حبله‌رود تأکید شد تا با اتخاذ رویکردی مشترک، گام‌های مؤثرتری برای پایداری منابع آب و خدمت‌رسانی به مردم و کشاورزان دو استان برداشته شود.

کد مطلب 6973085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها