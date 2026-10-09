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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

کاروان دوچرخه سواران ترکیه‌ای «مقاومت شهدای میناب» وارد ایران شد

کاروان دوچرخه سواران ترکیه‌ای «مقاومت شهدای میناب» وارد ایران شد

ارومیه - کاروان دوچرخه ‌سواران ترکیه‌ای با عنوان «مقاومت شهدای میناب» امروز جمعه از مرز رازی وارد ایران شد.

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کد مطلب 6972377

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