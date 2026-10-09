https://mehrnews.com/x3dgXr ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴ کد مطلب 6972377 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴ کاروان دوچرخه سواران ترکیهای «مقاومت شهدای میناب» وارد ایران شد ارومیه - کاروان دوچرخه سواران ترکیهای با عنوان «مقاومت شهدای میناب» امروز جمعه از مرز رازی وارد ایران شد. دریافت 36 MB کد مطلب 6972377 کپی شد مطالب مرتبط طپش قلب فرشتگان میناب در پارس جنوبی؛ ۲ رویداد برگزار شد معاون استاندار هرمزگان: کودکان نباید آینده خود را به جنگ ببازند همدلی از دیاربکر ترکیه تا ایران؛ دوچرخه سواران ترکیه راهی میناب شدند برگزیدگان جشنواره فیلم کودک معرفی شدند؛ «عموی بچهها» منتخب بچهها شد نام کودکان شهید میناب و لامرد در حافظه ایران زنده میماند برچسبها میناب.هرمزگان ترکیه پایانه مرز رازی
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