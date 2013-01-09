«شاهد خاموش» با نقاب به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب بیست و پنجمین عنوان از مجموعه کتابهای پلیسی «نقاب» است که انتشارات جهان کتاب به چاپ میرساند. «شاهد خاموش» که اثر رابرت پایکتر است، توسط کوروش سلیمزاده به فارسی بازگردانی شده است.
داستان این رمان درباره یک تبهکار حرفهای است که با مراجعه به دستگاه قضا، درخواست ارائه شهادت داوطلبانه مقابل کمیسیون مبارزه با جرایم را مطرح میکند. به این ترتیب ماموران پلیس مکلف میشوند از جان این فرد تا زمان ادای شهادت مراقبت کنند، اما به زودی، مرد به قتل میرسد و افسر مسئول مراقبت از وی که به دلیل قتل مرد به سهلانگاری متهم شده، در ماجرای رخ داده، تردید میکند.
به این ترتیب داستان اصلی آغاز میشود. شخصیت محوری «شاهد خاموش» ستوان کلنسی پلیس سرسخت و وظیفهشناسی است که از فضای کارش خسته و دلزده شده است. دلزدگی کلنسی در واقع به دلیل آگاهی تجربی او شکل گرفته است و به این باور رسیده است که با دستگیری چند تبهکار و جنایتکار، جهان تغییری نخواهد کرد. ماموران و پلیسانی هم که با او همکاری میکنند، انسانهایی بیکفایت هستند.
نماینده دادستانی با کلنسی برخوردی همراه با تحقیر و سوءظن دارد. به علاوه کلنسی از طرف حلقههای زیرزمینی تبهکاران تحت فشار است. ستوان در پی حقیقت از مرزها و خط قرمزهایی که برایش تعیین شده عبور میکند و هرچه جلوتر میرود، تصورش از مفاهیمی چون انجام وظیفه، عدالت اجتماعی و دستگاه قضایی مبهمتر میشود.
رابرت پایک، نویسنده این اثر، حدود 30 رمان و تعداد زیادی داستان کوتاه را در کارنامه خود دارد که با الهام از رمان «شاهد خاموش» وی در سال 1968 فیلم سینمایی «بولیت» به کارگردانی پیتر ییتس و بازی استیو مککوئین ساخته شد.
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