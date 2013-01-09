به گزارش خبرنگار مهر، در سال 84 هنگامی که خط لوله اصلی گاز به عنوان طرحی ملی از عسلویه به یزد می آمد، در گذر از روستاهای این استان به زمین های کشاورزی رسید و از آنجایی که طرحی ملی بود، مردم روستاها پذیرفتند تا زمین های کشاورزی بستر عبور خط لوله گاز باشد شاید روزی خود نیز گرمای گاز را در خانه هایشان احساس کنند اما این انتظار اکنون هفت ساله شده و یک ماه از فصل زمستان امسال نیز بدون گاز سپری شد.

طرح گاز رسانی به روستاهای شهرستان تفت از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان یزد بود که به دلیل عدم تحقق، در دور دوم و سوم نیز مورد تاکید و تصویب دوباره قرار گرفت به امید آنکه تا پایان عمر دولت این وعده ها نیز محقق شود.

وعده های پیاپی و مکرر مسئولان برای گازرسانی به روستاها مدت زمان تاخیر را به هفت سال رسانده است که همزمان با گذشت این سال ها تهیه و تامین سیلندر گاز و یا نفت نیز برای مردم مشکلاتی را به همراه داشته است.

تامین نفت و سیلدر گاز ماهانه 200 هزار تومان به خانوارهای روستایی تفت تحمیل می کند

افزایش قیمت سیلندر گاز به مبلغ چهار هزار تومان و قیمت نفت در هر لیتر 120 تومان که در طول یک ماه برای تامین گرمای بخاری و نیز آب گرم برای استحمام مبلغی بیش از 200 هزار تومان به هر خانواده تحمیل می شود.

این در حالی است که بیش از 40 روستای شهرستان تفت در انتظار گاز نشسته اند و حتی به امید وعده های مسئولان کار لوله کشی گاز داخل منزل را نیز به اتمام رسانده اند.

نماینده تفت و میبد هم در این مدت و به نقل از مسئولان بارها وعده گازرسانی را داده بود که آخرین گفته وی مربوط به پاییز سال گذشته است.

نماینده مردم در مجلس هم در پاسخ دچار تردید شد

خلف وعده مسئولان در گازرسانی به روستاهای شهرستان تفت حتی سید جلال یحیی‌زاده را دچار تردید در پاسخگویی کرده است به طوری که وی طی چندین مرحله نامه نگاری خواستار پاسخگویی صریح و تسریع در روند گازرسانی به روستاهای تفت شده است.

سید جلال یحیی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده اظهار داشت: وظیفه همه ما این است در هر پست و مقامی که هستیم فرامین رهبری را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم و به آن عمل کنیم تا در کارهایمان به مشکل بر نخوریم.

نماینده مردم تفت و میبد با بیان اینکه طرح گاز رسانی به روستاها از مصوبات سفر رئیس جمهور به یزد است، گفت: متاسفانه این مصوبه مورد توجه قرار نگرفت و با توجه به اینکه هیچ اقدامی برای این کار صورت نگرفته بود در دور دوم سفر نیز تکرار و تاکید شد.

وی یادآور شد: با وجود تاکیدات موکد ریاست جمهوری برای گازرسانی به روستاها، با گذشت سفر سوم و حتی تا چند ماه گذشته نیز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود.

رئیس جمهور قول مساعد برای پیگیری مشکل گاز داد

یحیی‌زاده عنوان کرد: اخیرا در دیداری که با رئیس جمهوری داشتم مشکلات و مسائل مربوط به گازرسانی و خواسته های مردم را به اطلاع دکتر احمدی نژاد رساندم که قول مساعد برای پیگیری و رفع این مشکلات را دادند.

وی با انتقاد از خلف وعده مسئولان در این زمینه اظهار داشت: متاسفانه طی این سال ها مسئولان وعده های مختلفی داده اند که عملی نشده و مدتی است به نقل از مسئولان وعده می دهیم و نمی دانیم چه زمانی تحقق خواهد یافت.

نماینده مردم تفت و میبد تصریح کرد: منطقه تفت کوهستانی و سردسیر است و مردم روستاهای این منطقه در فصل پاییز دمای زیر صفر را تجربه کرده اند.

تراز منفی تولید گاز در کشور عامل خلف وعده مسئولان

یحیی زاده با اشاره به تراز منفی تولید گاز در کشور این مسئله را عامل خلف وعده مسئولان و عدم گاز رسانی به روستاهای تفت عنوان کرد.

وی یادآور شد: البته در سال‌های گذشته عملیات گازرسانی به روستاها آغاز شده و در برخی روستاها کار لوله گذاری خاتمه یافته اما هنوز 40 روستای منطقه بدون گاز مانده اند.

همه روستاها باهم گازدار می شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به تاخیر در اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان تفت اظهار داشت: قبول داریم که تاخیرها بیش از حد معمول است اما تمامی روستاها در یک زمان و باهم گازدار خواهند شد.

علیرضا پیله ور افزود: با شروع به کار پیمانکار در منطقه، برخی روستاها کار گازرسانی آن خاتمه یافته و علمک ته خط نیز نصب شده است اما هدف ما این است که تمامی این روستاها باهم گازدار شوند.

وی ادامه داد: مردم صبوری داریم و اگر مدت زمانی کوتاه را تحمل کنند به زودی صاحب گاز خواهند شد و امیدواریم 50 درصد روستاها را تاپایان سال به مردم عیدی بدهیم.

عملیات گازرسانی به 44 روستای تفت در دست اجراست

وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به 44 روستای شهرستان تفت در دست انجام است گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به دهستان های علی آباد، نصر آباد، دهشیر، اسلامیه و روستاهای تابعه، در قالب چهار پروژه مجزا و با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است.

پیله ور با اشاره به اینکه گازرسانی به این روستاها از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است، اظهار داشت: با گازرسانی به این 44 روستا حدود دو هزار و 500 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

پیله ور یادآور شد: در حال حاضر روستاهایی مانند خلیل آباد، چم، مبارکه و زین آباد در شهرستان تفت به شبکه گاز طبیعی وصل شده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت ملی گاز در اصل مجوز برداشت گاز و قطر لوله های انشعابات ایراد گرفته، گفت: این کار از همان ابتدا با مجوز شرکت گاز کشور اجرا شده است و اینکه شرکت ملی گاز نسبت به میزان برداشت ایراد گرفته باشد، صحت ندارد.

به گزارش مهر در حالی که فاصله انشعاب اصلی گاز تا روستاها 15 کیلومتر است و کمتر از سه ماه تا پایان سال مانده است، دور از انصاف است گازی را که می توان در اوج سرمای سوزان دی و بهمن راهی خانه های روستائیان مناطق کوهستانی یزد کرد، مضایقه کرد.

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گزارش: ابوالفضل محمدی