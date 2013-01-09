نیروهای مسلح رکن اساسی ثبات و اقتدار و عزت اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر چهارشنبه در دیدار با روحانیون نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر اظهار داشت: مردم بزرگ‌ترین عنصر پدافند غیرعامل برای مناطق نظامی هستند که نقش حمایت کننده را ایفا می‌کنند و لازم است ارتباط قوی بین مردم و مراکز نیروهای مسلح ایجاد شود.

وی با تاکید بر لزوم تجهیز نیرو‌های مسلح به جنگ‌ افزارهای دفاعی و نظامی مدرن و پیشرفته، اضافه کرد: نیروهای مسلح باید با یک مدیریت بسیار قوی و دانش‌بنیان نظامی، به سوی پیشرفت و تعالی حرکت کنند.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر ضرورت داشتن نگاه توأم با ولایتمداری و دین‌مداری برای پیمودن مسیر پیشرفت، قدرت بالای عملیات میدانی در همه حوزه‌های نظامی نیروهای مسلح را مایه عزت و اقتدار نظام اسلامی دانست و افزود: بخش عظیمی از مهندسی اقتدار نیروهای مسلح به روحانیون نیروهای مسلح بستگی دارد.

وی با تاکید بر لزوم حمایت و تقویت نیروهای مسلح، تضعیف نیروهای مسلح را حرام دانست و ادامه داد: ستاد نماز جمعه مهم‌ترین بخش ارتباطی مردم با مراکز نیروهای مسلح است که این نوع تعاملات می‌تواند نتایج زیادی را در پی داشته باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری نیروهای مسلح را نزدیک‌ترین افراد به رهبری جامعه دانست و بیان داشت: مردم با دیدن نیروهای مسلح در نماز جمعه و کنار خود، احساس امنیت، صلابت و اقتدار بیشتری خواهند کرد که این خود باعث ایجاد ارتباطی دو سویه بین مردم و نیروهای مسلح خواهد شد.

وی ادامه داد: نمازجمعه نماز ولایت و نماد عزت نظام اسلامی است و حضور پر رنگ پرسنل، فرماندهان و روحانیت نیروهای مسلح در نماز جمعه را بسیار مهم و تعیین کننده است.

نیروهای مسلح رکن اساسی مقاومت و دفاع نظامی سخت هستند

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اساس نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران بر مدار ایمان، تقوا و اخلاق اسلامی است، تصریح کرد: نیروهای مسلح در نظام اسلامی، رکن اساسی ثبات، اقتدار و عزت اسلامی هستند.

وی خواستار لحاظ کردن نگاه دینی در برنامه‌ها و اهداف نیروهای مسلح شد و افزود: با توجه به اینکه خواستگاه نیروهای مسلحِ ما، الهی است، باید در مدیریت و مهندس خود از نگاه دینی برخوردار باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به موقعیت خاص استراتژیک استان بوشهر، تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان خط اول دفاعی و مقاومت دریایی و هوایی در حوزه خلیج‌فارس مطرح است و با توجه به اینکه سواحل استان بوشهر جزو سواحل نظامی تلقی می‌شود، نیروهای مسلح در استان بوشهر حرف اول را می‌زنند.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح رکن اساسی مقاومت و دفاع نظامی سخت هستند و به همین دلیل نیروهای مسلح بیشتر از همه گروه‌ها مورد تهاجم نرم دشمنان هستند.

امام جمعه بوشهر انتقال تجربیات گوناگون و تعامل قوی و ثمربخش را از جمله برکات گردهمایی‌روحانیون نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: روحانیون نیروهای مسلح به عنوان فرماندهان دفاع مقدس فرهنگی و دفع تهاجم نرم در بین نیروهای مسلح هستند.

وی تصریح کرد: روحانیون نیروهای مسلح باید با پیش‌بینی و ارزیابی برنامه‌های دشمنان و برنامه‌ریزی در راستای مقابله با تهاجم نرم به فضای نظامی، نیروهای مسلح را از آسیب‌های تهاجم نرم دشمن مصون بدارند.