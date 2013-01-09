"پیرلو" خواستار حضور "لمپارد" در یوونتوس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرلو 33 ساله بر این باور است تورین جای مناسبی برای لمپارد خواهد بود. هافبک 34 ساله چلسی از سوی مسئولان تیم مجاز شده تا با تیم مورد علاقه خود در فصل نقل و انتقالات زمستانی وارد مذاکره شود. قرارداد لمپارد در تابستان به پایان می رسد و چلسی قصد تمدید آن را ندارد.

پیرلو به "دیلی میل" گفت: من می توانم در خصوص آنچه می بینم نظر بدهم. از نقطه نظر من لمپارد هنوز یکی از برترین هافبک‎های دفاعی جهان است. چنانچه او بخواهد شانس خود را در ایتالیا بیازماید من به او در تیم یوونتوس خوشامد می‎گویم. در ایتالیا، فرانک می تواند برای چهار سال دیگر در آرامش به فوتبال خود ادامه دهد.

لمپارد در 576 بازی که برای چلسی به میدان رفته 193 گل به ثمر رسانده است. این بازیکن در سال 2001 با انعقاد قراردادی به ارزش 11 میلیون پوند از وستهام به چلسی پیوست.