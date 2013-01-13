به گزارش خبرنگار مهر، سلامت محیط زیست برای داشتن یک زندگی سالم ضروری است و اصل 50 قانون اساسی تاکید دارد که حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود از اینرو فعالیتهای اقتصادی و ... که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

از این رو رعایت اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته است، ضروری است و باید بتوانیم این اصل پنجاهم قانون اساسی را نه تنها به عنوان الگو بلکه با درایت مسئولان کشوری و استانی در برنامه ریزی های کلان کشوری در نظر گرفته و بر اساس آن مردم را به جایگاهی برسانیم که به وظایف شرعی و قانونی خودشان عمل کنند.

ضربه های وارد شده به محیط زیست گاه به قدری کاری است که جبران آن ناممکن یا به سختی صورت می گیرد و مقصر اصلی این ضربه ها نیز عامل انسانی است.

در این بین یک متولی باید ضمن محافظت از محیط زیست، در زمینه آموزش و تنویر افکار عمومی برای حفاظت از این سرمایه ملی با برنامه عمل کند که این وظیفه اکنون بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده است.

وظیفه خطیر محیط زیست در امر حفظ و نگهداری از محیط زیست به هر حال دشواری های خاص خود را دارد اما نگاه این سازمان به محیط زیست، باید یک نگاه پیشگیرانه باشد و همچون حوزه بهداشت و درمان بیشتر تلاش خود را در زمینه پیشگیری اعمال کند.

آلودگی هوای یزد مهمترین مشکل زیست محیطی مردم این استان است

مدیرکل سازمان محیط زیست استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی محیط زیست و هوای استان یزد اظهار داشت: آلودگی زیست محیطی بزرگترین مشکل مردم است که محیط زیست برنامه هایی را در دستور کار برای کاهش میزان آلودگی دارد و لازمه این امر نیز همکاری همه است.

سید حسین سادات موسوی با بیان اینکه محور یزد - اردکان به عنوان آلوده ترین نقطه در استان شناخته شده است، افزود: امروز حل این معضل بسیار پیچیده شده است و نمی توان با یک برنامه کوتاه مدت تصمیم گیری کرد بلکه باید با همکاری مقامات مسئول و سایر ارگانهای ذیربط جلسات متعدد برگزار و طی یک برنامه ریزی زمان بندی شده در این خصوص تصمیم گیری کرد.

محور یزد - اردکان آلوده ترین نقطه استان یزد

سادات موسوی با اشاره به میزان بالای آلایندگی در محور یزد - اردکان تصریح کرد: با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیت زیست محیطی محور دشت یزد - اردکان به این موضوع دست یافتیم که غالب صنایع بزرگ، شهرک های صنعتی همچنین جمعیت شهری در مجاورت جاده ترانزیت مهریز - اردکان که شمال به جنوب کشور را به هم متصل می کند، در این محور مستقر شده است.

اثرات مخرب آلودگی‌های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا و ریزگردها در ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی هشدار دهنده و قابل توجه و نیازمند عزمی فراگیر و همگانی برای مقابله و کاهش آن است.

تلاش برای تخصیص بودجه به منظور مقابله با ریزگردهای داخلی

مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد افزود: در گذشته استان یزد در معرض تهاجم ریزگردهای داخلی با توجه به وجود کویرهای اطراف این استان و خشکسالی های اخیر همچنین اثرات ریزگردهای مهاجم خارجی قرار گرفته و تصمیم بر آن شد که پیگیری از سوی کارگروه مخاطرات زیست محیطی یزد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مجلس برای تخصیص اعتبار ات لازم مربوطه صورت گیرد.

تلاش برای قرار دادن یزد در زمره کلانشهرها/ بودجه های خوب کلانشهرها برای طرح جامع آلودگی هوا

وی با اشاره به اینکه در صددیم تا یزد را در ردیف کلانشهرها قرار دهیم بیان داشت: اگر یزد در ردیف کلانشهرها قرار بگیرد مزایایی دارد که می تواند سالانه دو میلیارد بودجه برای اجرایی شدن پروژه های طرح جامع آلودگی هوا دریافت کند.

موسوی با تاکید بر اینکه پروژه ها برنامه های گوناگونی را داریم، تصریح کرد: کمربند سبز یکی از این پروژه ها است که الزام و ضرورت حیاتی برای کلانشهرها محسوب می شود و در چند سال گذشته در دو کارگاه 20 و 40 هکتاری از سوی محیط زیست و شهرداری منظور شد که بخشی از آن عملیاتی شده است.

تا رسیدن به کمربند سبز واقعی هکتارها فاصله داریم

وی با بیان اینکه تا رسیدن به هدف نهایی و اصل کمربند سبز هکتارها فاصله داریم افزود: اجرای کامل این پروژه نیاز به بودجه دارد اما اجرای آن تا همین اندازه نیز تاثیرگذار بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که آلایندگی کوره های آجرپزی به چه میزان است و چه راهکاری دارد گفت: کوره ها آلایندگی زیادی دارند که ابتدا باید کوره ها را طبقه بندی کنیم که اینکار انجام شده و اولویت ما کوره های در حریم هستند و بعد کوره های خارج از حریم را در دستور کار داریم.

کوره های آجرپزی اولویت صنایع مزاحم یزد

مدیرکل محیط زیست یزد عنوان کرد: کوره های آجرپزی به عنوان یکی از اولویت های صنایع مزاحم از سوی مجموعه استان پذیرفته شده است که منتقل شوند و پیش بینی شده تا پایان برنامه پنجم انتقال داده شوند که معتقدم این کار باید زودتر انجام شود.

وی یادآور شد: برنامه هایی نیز برای کوره های فشاری اعلام شده از جمله تغییر سوخت که با تغییر به گاز در حال حاضر تا 40 درصد از میزان آلودگی آن نیز کم می شود.

وی در خصوص وضعیت کوره های دستی و سنتی اظهار داشت: کوره های دستی و سنتی که نه امکان تغییر سوخت را دارند و نه امکار فیلتر کردن با جابجایی هایی که انجام می دهند آلودگی را به شدت افزایش می دهند.

استفاده از خرده های لاستیک و زغال سنگ در کوره ها به عنوان پیشگرم

موسوی با بیان اینکه بیشترین سهم آلودگی مربوط به کوره های دستی و سنتی است اضافه کرد: اخیرا مشاهده شده در این نوع کوره ها از خرده های لاستیک و گاهی زغال سنگ به عنوان پیشگرم کوره برای کاهش مصرف سوخت استفاده می شود که مورد برخورد ماموران و بازرسان محیط زیست قرار می گیرند.

وی با اشاره به طرح تجمیع و انتقال کوره ها در یزد گفت: این نوع کوره ها که نه مجوز از سازمان محیط زیست دارند و نه از سازمان صنعت و معدن و تحت نظر اتحادیه صنف فخار فعالیت می کنند در اولویت انتقال هستند و محیط زیست سایتی را در منطقه فهرج در دو سال گذشته معرفی کرده است تا کوره های دستی منتقل شوند.

300 کوره مزاحم در یزد/ شهرداری مکلف به رسیدگی است

وی تعداد این کوره ها را 300 واحد کوره دستی برشمرد که به عنوان کارگاه مزاحم شهری تلقی می شوند.

موسوی با تاکید بر اینکه لازم است محیط زیست برخورد با کوره های دستی را در برنامه داشته باشد، افزود: به لحاط قانونی، ماده 55 قانون شهرداری ها صراحت دارد که شهرداری در محدوده های شهری مکلف به رسیدگی این امور است و محیط زیست نیز آمادگی کامل برای همکاری و حل این مشکل را دارد.

وی تصریح کرد: البته برای حل این معضل پیشنهاد شده تا نشستی اضطراری در استان برگزار شود و در مورد این کوره ها تصمیم گیری شود و بر اساس اولویت بندی، سوخت کوره ها قطع شود تا نسبت به انتقال اقدام کنند.

گشتهای ویژه پایش در سطح شهر یزد راه اندازی شد

مدیرکل محیط زیست یزد در ادامه خبر از راه اندازی گشت های ویژه پایش در سطح شهر داد و عنوان کرد: برای اینکه محیط زیست بتواند صنایع را به صورت مرتب و با فاصله زمانی کم مورد پایش قرار دهد با برقراری گشت ویژه شبانه اقدام به اعزام کارشناسان به صورت ماموریت های شبانه در جهت کنترل وضعیت آلایندگی صنایع کرده است.

وی تاکید کرد: در حیطه کاری خود، واحدهای تولیدی را مرتب کنترل می کنیم و تاکنون آنهایی را که در حریم شهری هستند اجازه توسعه نداده ایم که لازم است این واحدها نیز در آینده منتقل شوند.

هشدار به آتش زدن لاستیک و پلاستیک سیم مسی

این مقام مسئول در خصوص آتش زدن لاستیک و پلاستیک سیم مسی در برخی نقاط گفت: محیط زیست هشدارهایی را در این زمینه داده است از کلیه مردم و مسئولان در هر رده و تشکیلات خواسته شده تا نسبت به جلوگیری از این امر و اطلاع رسانی به محیط زیست اقدام کنند.

وی توجه به مسائل زیست محیطی را مانند توجه به بهداشت امری ضروری دانست و بیان داشت: البته ما تلاش خود را برای فرهنگ سازی با اطلاع رسانی های مختلف و متنوع انجام داده ایم. محیط زیست هم نوعی میراث است و از نعمات خدادادی و به عنوان یک امانت در دست ما قرار دارد اما تا کمک مردم نباشد هیچ کار و برنامه ای جواب نمی دهد.