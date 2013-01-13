گروه معارف دانشگاه آزاد اراک برترین گروه دانشگاههای ایران اعلام شد

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در گفت و گو با خبر نگار مهر افزود: گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک رتبه اول در استان مرکزی و رتبه سوم در کل کشور را بر اساس بررسی و ارزیابی امور اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کسب کرد.
داراب نبیزاده اظهارداشت: عنوان برتر در استان مرکزی و مقام سوم در بین دانشگاههای سراسر کشور به علت زمینههای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری اجرایی برای سال تحصیلی گذشته اعطاء شده است.
وی تصریح کرد: برگزاری نشستهای علمی و کارگاههای علمی در زمینههای روش تحقیق و مقاله نویسی در راستای دانشِافزایی اساتید، چاپ مقالات علمی،پژوهشی اساتید گروه معارف اسلامی در مجلات معتبر بینالمللی،انتشار کتب و نشریات علمی،ارائه مشاوره دینی به دانشجویان،دارابودن کتابخانه و فضای اداری مناسب و تجهیزات لازم،تعامل منطقی و تکریم اربابرجوع از جمله فعالیتهای گروه معارف اسلامی واحد اراک است.
اراک - خبرگزاری مهر: گروه ارزیابی امور اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، گروه معارف دانشگاه آزاد اراک را برترین گروه دانشگاههای ایران اعلام کرد.
مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در گفت و گو با خبر نگار مهر افزود: گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک رتبه اول در استان مرکزی و رتبه سوم در کل کشور را بر اساس بررسی و ارزیابی امور اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کسب کرد.
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