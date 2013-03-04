ترسیم برنامه بلند مدت دانشگاه آزاد نیازمند بررسی وضعیت موجود است

به گزارش خبرنگار مهر،ملک سلیمانی عصر روز دوشنبه در کارگاه آموزشی «آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی راهبردی» گفت: ارتقاء جایگاه و رشد و پیشرفت دانشگاه نیازمند تدوین برنامه راهبردی و بکار گیری ابزار مناسب است که با تنوع مدیریت به رشد بیشتری دست خواهدیافت.

سرپرست واحد اراک با بیان این که برنامه راهبردی، ابزاری برای دستیابی به اهداف و چشم‌انداز آینده دانشگاه آزاد اسلامی است افزود: لازمه برنامه راهبردی خوب، راهبردی اندیشیدن است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس برنامه راهبردی که ملکه ذهن ما شده است رفتار نماییم .

دکتر سلیمانی تصریح کرد: با تدوین راهبردهای مؤثر و اولویت‌بندی آن‌ها به اهداف خود نزدیک‌تر می‌شویم که این امر مستلزم حضور همه‌جانبه و فعال اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک است.

برای آینده و تحقق برنامه‌های راهبردی، باید حداکثر روشن‌بینی و بصیرت را اعمال کنیم

وی افزود: در جهت‌گیری برای آینده و تحقق برنامه‌های راهبردی، باید حداکثر روشن‌بینی و بصیرت را اعمال کنیم و با تلاش برای برای حل مسائل عمده سازمانی خود عملکرد دانشگاه را بهبود ببخشیم.

سرپرست واحد اراک هدف نهایی برنامه راهبردی دانشگاه را تربیت انسان متعهد و کارآمد عنوان کرد و گفت: در تدوین برنامه‌های راهبردی باید در کنار چشم‌انداز اقتصادی و آموزشی به مسائل فرهنگی و تربیت دانشجویان متخصص،متعهد و آشنا به فرهنگ دینی و انقلابی توجه نمود.

وی اضافه کرد: در برنامه راهبردی باید تغییر رفتار و دیدگاه داشته باشیم و رفتار و عملکردمان از روزمرگی خارج شود و در جهت تحقق اهداف دانشگاه آزاد اسلامی و اجرایی نمودن برنامه‌های آموزشی،فرهنگی و پژوهشی پیشگام باشیم.

اساتید، باید نسبت به دانشگاه احساس وابستگی داشته باشند

دکتر سلیمانی بیان کرد: اساتید، اعضای هیئت علمی و کارکنان باید نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی اراک احساس وابستگی داشته باشند و فعالیت‌های علمی خود را دلسوزانه پیش برند چرا که نتیجه بخش بودن برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی اراک مستلزم مشارکت جمعی آنان است.

وی ادامه داد: باید با تحلیل و بررسی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی اراک و در سایه تلاش و همکاری اساتید، اعضای هیئت علمی وکارکنان برنامه ای مطلوب عملیاتی شود.

رئیس دانشکده مدیریت و مجری طرح مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز گفت: دانشگاه باید از نظر آموزشی، فرهنگی و بازارکار هماهنگ با نیازهای جامعه عمل نماید.

دکتر محمدصادق حری با ارائه تعریفی از برنامه‌ریزی استراتژیک تأکید کرد که در مدیریت استراتژیک، مرحله اجرا مهم‌ترین بخش می‌باشد که تحقق این امر در دانشگاه آزاد اسلامی اراک با مشارکت کلیه کارکنان صورت می‌پذیرد.

وی مفاهیم مدیریت استراتژیک را به اختصار توضیح داد و اهداف و چشم‌انداز سند استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک را بررسی کرد و بر اهمیت مشارکت و نحوه تشکیل کمیته ها در اجرای طرح استراتژیک واحد اراک تأکید کرد.

رمز موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک، تعهد مدیریت ارشد سازمان‌هاست

معاون اداری و مالی و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز گفت: رمز موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک، تعهد مدیریت ارشد سازمان‌هاست و توانایی جذب همه کارکنان در فرآیند برنامه‌ریزی اجراست.

دکتر محمدعلی کرامتی افزود: تعهد مدیریت های سازمان و مشارکت مه کارکنان باعث ایجاد هم‌افزایی شده و توان سازمان را برای برنامه‌ریزی راهبردی و اجرای آن افزایش قابل توجهی می‌دهد.

لازم به ذکر است کارگاه آموزشی یک‌روزه «آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی راهبردی» در راستای تحقق و تدوین برنامه‌های راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در تالار فارابی دانشکده مدیریت برگزار شد.