توزیع نفت رایگان در 18 روستای جنگل نشین ورزقان

محمد فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سرمای بسیار شدید در این مناطق در روزهای اخیر دو هزار و 400 بشکه خالی 200 لیتری نفت در میان اهالی منطقه توزیع شده و نفت مورد نیاز نیز برای مصارف ساکنان روستاهای ورزقان تامین شده است.

وی ادامه داد: این بشکه ها به طور رایگان در میان خانواد های 56 روستای این شهرستان توزیع شده است.

فروغی در خصوص وضعیت راه های این شهرستان گفت: به جز راه دو روستا که بر اثر کولاک بسیار زیاد بسته شده اند تمامی راه های روستایی و شهری همچنان باز است.

وی در خصوص استقبال بسیار خوب مردم برای کمک رسانی به مردم این مناطق در فصل سرما گفت: روزانه شاهد کمک های بسیار زیاد مردمی هستیم اما در این میان نیاز زیادی به لوازم گرمایشی احساس می شود.

فرماندار ورزقان با اشاره به نیاز به کانکس در این مناطق گفت: با وجود توزیع گسترده کانکس در میان اهالی منطقه به خاطر رعایت جانب احتیاط از استانداری استان درخواست کانکس بیشتری کرده ایم.

وی افزود: متاسفانه برخی ساکنان فصلی بعد از تحویل گرفتن کانکس ها از این منطقه به شهرهایی مانند تبریز رفته اند و کانکس هایشان خالی مانده است.

فروغی از ادامه یافتن مراحل نازک کاری ساختمان ها در این شهرستان خبر داده و گفت: با وجود سرمای بسیار شدید مرحله نازک کاری ساختمان ها ادامه دارد و اهالی روستا خود مسئولیت اجرای این مرحله را بر عهده گرفته اند.