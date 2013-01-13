دستگیری دزدان مسلح قبل از دستبرد به طلافروشی

به گزارش خبرنگار مهر، ششم آذر امسال ماموران کلانتری 106 نامجو از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان سرقت مسلحانه از یک کارگاه طلافروشی در میدان نامجو قرار گرفتند .

با حضور مأموران در کارگاه طلافروشی ، مالباخته در اظهارات اولیه به آنها گفت : دو سارق مسلح ، با تهدید اسلحه کمری و قمه اقدام به بستن دست و پایم کرده و مقدار یک کیلو و 700 گرم طلا را سرقت کردند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه" و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .مالباخته پس از حضور در پلیس آگاهی ، در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان اداره یکم گفت : "یکی از سارقان ، یک بار پیش از سرقت و به بهانه خرید طلا به کارگاه طلافروشی مراجعه کرده بود ".

مالباخته در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 19 مرداد یکی از سارقان با مراجعه به کارگاه طلافروشی عنوان داشت که قصد خرید مقداری طلا را دارد و سرانجام عصر روز ششم آذر به همراه فرد دیگری که مدعی بود باجناقش است به کارگاه طلافروشی آمد و من نیز مقداری از طلاها را به آنها نشان دادم . این شخص از من پرسید : "آیا طلای دیگری هم داری؟" که من نیز برای آوردن مابقی طلاها به سمت گاوصندوق رفته تا سایر طلاها را بیاورم که ناگهان متوجه لوله اسلحه در پشت سر خود شدم . آنها در حالیکه مسلح به اسلحه کمری و قمه بودند به سمت من حمله ور شده و پس از بستن دست و پا و دهانم شروع به سرقت مقادیری از طلاهای داخل گاو صندوق کرده و به سرعت از محل متواری شدند .

با توجه به اظهارات مالباخته ، کارآگاهان اداره یکم در ادامه رسیدگی به این پرونده و با بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته کارگاه طلافروشی و همچنین دیگر اظهارات مالباخته ، موفق به شناسایی محمدرضا 28 ساله به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار شدند .

با شناسایی محمدرضا ، کارآگاهان اداره یکم با بهره گیری از بانک اطلاعاتی پلیس و دیگر اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه محمدرضا در محدوده خیابان خاوران شده و با انجام هماهنگی های لازم قضایی ، 11 دی ماه وی را دستگیر کردند .

در ادامه و با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از اعترافات محمدرضا ، هویت دقیق همدست وی به نام "قاسم . الف" 25 ساله نیز شناسایی شد . با شناسایی هویت "قاسم . الف" ،کارآگاهان اداره یکم با مراجعه به مخفیگاه وی در محدوده هاشم آباد اطلاع پیدا کردند که وی اقدام به جابجایی مخفیگاه خود کرده است. به همین خاطر با انجام تحقیقات میدانی ، کارآگاهان اداره یکم موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه وی در خیابان خاوران شدند که بلافاصله تیم های عملیاتی اداره یکم به آدرس اعلامی اعزام و در حالیکه متهم قصد داشت تا دوباره به همراه خانواده اش از این مکان نیز متواری شود ، وی را 21 دی دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی منتقل کردند .

با دستگیری قاسم و با توجه به اعترافات به دست آمده از متهمان مشخص شد که آنها اقدام به اجاره یک خانه مجردی در خیابان خاوران ـ خیابان نباتی کرده و قصد داشته اند تا از این مکان به عنوان محلی برای تشکیل گروهی از سارقان مسلح برای انجام اقدامات مجرمانه و همچنین نگهداری اموال مسروقه استفاده کنند که با شناسایی مخفیگاه متهمان و در بازرسی از آن ، علاوه بر کشف یک قبضه اسلحه کمری و 10 تیر جنگی ، مقادیری از طلاجات سرقت شده نیز کشف و توقیف شد .

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه این خبر با اشاره به طراحی سرقت یک طلافروشی دیگر از سوی متهمان گفت : بر اساس اعترافات به دست آمده از متهمان مشخص شد که متهمان قصد داشتند تا پس از ارتکاب اولین سرقت خود ، اقدام به سرقت مشابه دیگری از یکی دیگر از مغازه های طلافروشی شهر تهران کنند که خوشبختانه پیش از هرگونه اقدام در این خصوص از سوی کارآگاهان اداره یکم دستگیر شدند .

وی در پایان این خبر گفت : با دستگیری متهمان و اعترافات صریح آنها به سرقت مسلحانه از کارگاه طلافروشی و با وجود کشف مقادیری از طلاجات و پول های به دست آمده از فروش طلا و جواهرات سرقتی ، با توجه به شیوه و شگرد سرقت (سرقت مسلحانه) و احتمال ارتکاب دیگر جرایم از جمله زورگیری و یا سرقت های تحت پوشش ، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.

