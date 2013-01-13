به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احسانی‌زاد مشاور مدیر شبکه سه سیما و داور بخش مسابقات تلویزیونی جشنواره جام جم گفت: به طور مسلم برگزاری جشنواره در چنین سطحی کارایی خاص خود را در بهبود تولیدات تلویزیونی و به ویژه مسابقات تلویزیونی دارد زیرا به واقع مسابقه دارای قالب جذابی است که مخاطب زیادی جذب می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه عموما تصور می‌شود که فیلم و سریال بیشترین مخاطب را به خود اختصاص می‌دهد اما در سال‌های گذشته مسابقاتی داشته‌ایم که به اندازه یک سریال بیننده جذب داشته و مخاطب جذب کرده است.

احسانی زاد دلیل این جذابیت و متمایز شدن مسابقات تلویزیونی از دیگر برنامه‌ها را ویژگی تعاملی بودن مسابقه دانست.

داور بخش مسابقات و سرگرمی دومین جشنواره تلویزیونی جام جم در باره داوری این آثار نیز افزود: در این جشنواره نیز با شاخص‌هایی که برای انتخاب آثار در نظر گرفته شده است امیدوارم کارهای خوب و با کیفیت شناخته و انتخاب شوند و برکات زیادی از این جشنواره به دست بیاید.

وی یادآور شد: این که ملاک انتخاب آثار برگزیده مشخص شده است کمک می‌کند تا انتخاب‌ها سلیقه‌ای نشود و تمام اجزای یک مسابقه به قضاوت گذاشته شود. به این ترتیب پس از آنکه تک تک عوامل مانند اجرا، طراحی و ... ارزیابی شد، میانگین امتیازاتی که آن مسابقه خاص کسب کرده است مشخص می‌شود هر چند که به طور کلی کارهایی که تاکنون دیده‌ام تولیدات خوب و قابل قبولی بوده‌اند.

در بخش مسابقات و سرگرمی دومین جشنواره تلویزیونی جام جم 50 اثر برگزیده شبکه‌های سیما با یکدیگر رقابت می‌کنند. اختتامیه این جشنواره 9 بهمن در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.