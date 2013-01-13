  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آغاز تفحص دانشگاه آزاد از فردا/ اندازه یک کِشتی از جاسبی سئوال داریم

آغاز تفحص دانشگاه آزاد از فردا/ اندازه یک کِشتی از جاسبی سئوال داریم

یک عضو کمیته تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات جلسه امروز تفحص از این دانشگاه را اعلام کرد و از اختصاص فکس و ای میل به مردم برای همکاری در تفحص خبر داد.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: اعضای کمیته تفحص از دانشگاه آزاد امروز با تشکیل جلسه ای، تقسیم وظایف و اختیارات کردند و به همین منظور کمیته های پنجگانه ای در امور آموزشی، پژوهشی، توسعه و عمران، فرهنگی و دانشجویی و سازمان مرکزی شکل گرفت.

وی ادامه داد: اعضای کمیته تفحص از فردا می توانند کارشان را در دانشگاه آزاد و در مکانی که برای این امر اختصاص یافته، آغاز کنند.

این عضو کمیته تفحص از دانشگاه آزاد از طراحی سایتی برای همکاری مردم با تفحص کنندگان خبر داد و گفت: پیشنهاد طراحی یک سایت، پیش بینی اختصاص فکس و شماره تلفن برای همکاری مردم، دانشجویان و هر شخص دیگری که اسناد و مدارکی از دانشگاه آزاد در اختیار دارد تا بتواند در این زمینه با اعضای کمیته همکاری کند، ارائه شده است.

به گفته فیاضی، مدت زمان تفحص شش ماهه است و از 30 سال گذشته دانشگاه آزاد تاکنون باید تحقیق و تفحص صورت گیرد.

وی افزود: قطعاً تفحص از دانشگاه آزاد در زمان ریاست فعلی این دانشگاه هم مطرح خواهد شد.

فیاضی تاکید کرد که از جاسبی هم به اندازه یک کشتی و یک فروند هواپیما پرونده وجود دارد که باید پاسخگوی سئوالات و ابهامات موجود باشد.

کد مطلب 1789929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها