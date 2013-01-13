آغاز تفحص دانشگاه آزاد از فردا/ اندازه یک کِشتی از جاسبی سئوال داریم

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: اعضای کمیته تفحص از دانشگاه آزاد امروز با تشکیل جلسه ای، تقسیم وظایف و اختیارات کردند و به همین منظور کمیته های پنجگانه ای در امور آموزشی، پژوهشی، توسعه و عمران، فرهنگی و دانشجویی و سازمان مرکزی شکل گرفت.

وی ادامه داد: اعضای کمیته تفحص از فردا می توانند کارشان را در دانشگاه آزاد و در مکانی که برای این امر اختصاص یافته، آغاز کنند.

این عضو کمیته تفحص از دانشگاه آزاد از طراحی سایتی برای همکاری مردم با تفحص کنندگان خبر داد و گفت: پیشنهاد طراحی یک سایت، پیش بینی اختصاص فکس و شماره تلفن برای همکاری مردم، دانشجویان و هر شخص دیگری که اسناد و مدارکی از دانشگاه آزاد در اختیار دارد تا بتواند در این زمینه با اعضای کمیته همکاری کند، ارائه شده است.

به گفته فیاضی، مدت زمان تفحص شش ماهه است و از 30 سال گذشته دانشگاه آزاد تاکنون باید تحقیق و تفحص صورت گیرد.

وی افزود: قطعاً تفحص از دانشگاه آزاد در زمان ریاست فعلی این دانشگاه هم مطرح خواهد شد.

فیاضی تاکید کرد که از جاسبی هم به اندازه یک کشتی و یک فروند هواپیما پرونده وجود دارد که باید پاسخگوی سئوالات و ابهامات موجود باشد.