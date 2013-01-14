زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ضرورت‌ها و اهداف تدوین این کتاب عبارتنداز: 1. به دست آوردن گزارشی دربارة بخشی از پیامدهای هجوم گسترده مغولان. 2. به دست آوردن نمایی کلی از یکی از مقاطع مهم تاریخ شیعه که به طور نسبی مورد غفلت قرار گرفته است؛ با تکیه بر حیات فرهنگی و اندیشه‌های سیاسی شیعه در این دوره. 3. به دست دادن تصویری به نسبت روشن از تلاش علمای شیعه برای بهره‌برداری از یک فرصت استثنایی برای پژوهش بیشتر پیرامون اندیشه‌های شیعه و پراکندن آن. 4. به دست دادن گزارشی دربارة نمونه‌ای از سازگار شدن اندیشة سیاسی شیعه با شرایط متحول و دگرگون شوندة زمان و مکان چگونگی آن. 5. نشان دادن بخشی از ریشه‌های تاریخی انقلاب اسلامی در ایران و پاسخ به بخشی کوچک از انبوه پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره جنبه‌های مختلف تشیّع که پدیدآورندة بزرگترین حادثه سیاسی ـ فرهنگی دهه‌های پایانی قرن بیستم به شمار می‌آید.

نویسنده هنگام تحقیق و بررسی، پرسش‌‌های فراوانی در ذهن داشته است. مهمترین پرسش محقق، «زمینه‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گسترش تشیع با آموزه‌هایی از تصوف در مقطع تاریخی پیش از قرن دهم چه بوده است؟ این پرسش محور اصلی این کتاب را شامل می‌شود. روش تحقیق در این کتاب، روش تاریخی است که ترکیبی از روشهای تحلیلی (کشف روابط علّی و معلولی پدیده‌ها) و وصفی را در دل خود نهفته دارد. برای گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه‌ای و تنها برای وصف بعضی بناهای تاریخی از روش مشاهده استفاده شده است.

کتاب از هفت فصل به شرح زیر منتشر شده است: فصل اول: کلیات. در این فصل نویسنده به مباحثی در زمینه تاریخ شیعه ، بررسی منابع و بررسی اجمالی اوضاع سیاسی در این دوران پرداخته است. فصل دوم: گزارش و تحلیلی از تألیفات شیعی در این دوران. در این فصل کتاب‌های تألیفی شیعیان در هفده شاخه از شاخه‌های علوم بر اساس تقسیم‌بندی‌های مسلمانان بررسی شده است. در این بخش جایگاه علوم در میان شیعیان و نقش آنها در نوآوری‌ها و تحولات آن و معرفی شخصیت‌های شاخص هر رشته از علوم به گونه‌ای مفصل بحث شده است. فصل سوم: فعالیت‌های آموزشی. اهتمام علمای شیعه به مبحث آموزش، روشهای آموزشی آنان، مکانهای آموزش، مراکز آموزشی و معرفی اساتید برجسته این مراکز از مهمترین مطالب این فصل است. فصل چهارم: ابنیه و اوقاف. در این فصل تعداد زیادی از بناهای ویژه شیعیان شامل: مزار و آرامگاه علمای بزرگ شیعه و سادات، امامزاده‌ها و مراکز وقفی معرفی شده است. به این ترتیب که ابتدا نام شهرها را ذکر کرده و در هر شهری مراکز شیعی آنرا معرفی کرده است. فصل پنجم: جریان‌های فکری ، سیاسی و اجتماعی متأثر از تصوف. گرایشهای مختلف فکری شیعیان در حوزه علوم مختلف کلامی و فقهی و تفسیری و ... فعالیتها و نوآوریهای علمای شیعه در آن روزگار از محوری‌ترین مباحث این فصل است.

موضوع این فصل از کتاب آن دسته از گرایش‌های فکری است که بر پایه مبانی خاص هستی‌شناسی در قالب جریان‌های فکری و اجتماعی نمود یافته است. بیشتر جریانهای فکری و اجتماعی در این عصر با تعالیم صوفیه همراه و در ارتباط بوده است. جنبش‌هایی مانند: سربداران، مرعشیان، حروفیان، صفویان، نور بخشیه و ... . فصل ششم: روابط متقابل شیعیان و سنیان.

نویسنده هدف از نگارش این فصل را نشان دادن روحیه و رفتار همسازگرایانه شیعیان نسبت به اهل سنت در این دوره با محوریت محبّت به خاندان پیامبر(ص) بیان کرده است. فصل هفتم: اندیشه سیاسی. بنا به نظر نویسنده اندیشه سیاسی در مفهوم عام و گسترده خود دربردارنده هر نوع تفکر و دیدگاه درباره مبانی، ابعاد، اجزا، سازوکار به کار بستن و عوامل مؤثر بر قدرت سیاسی در جامعه است. این عنوان که در تمدن اسلامی راه یافته تحت عناوینی دیگر در متون مختلف دیده می‌شود. مباحثی مانند خلافت و حکومت، مشروعیت، بیعت، شورا و مباحثی از این قبیل که در منابع آمده است در این فصل بدان اشاره شده است.

آنچه این کتاب درباره مبانی تحول شیعه در فاصله زمانی «سقوط بغداد تا روی کار آمدن صفویه» بدان دست یافته است، عبارت از «پایبندی به مبانی اصلی فکری به ویژه اندیشه امامت»، «تکیه بر روش و تلاش علمی برای شناساندن و گستراندن تشیع»، «حفظ روحیه همسازگرایانه و تعامل فکری با دیگران به ویژه اهل سنت» است.

«زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه 656-907ق(ویرایش دوم) تألیف محسن الویری به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، به بهای 155000 ریال منتشر شد.