۷۷۲ مسکن در مازندران براثر طوفان دچار آسیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین ساجدی‌نیا عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مناطق سیل‌زده مازندران اظهار کرد: در پی سیلاب اخیر، ۷۷۲ واحد مسکونی در استان مورد ارزیابی قرار گرفته و بخش قابل توجهی از خسارت‌ها نیز به حوزه‌های کشاورزی و زیرساختی اختصاص دارد.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در بخش مسکن، بهنمیر بیشترین آسیب را متحمل شده، در حوزه زیرساخت‌ها شهرستان ساری و در بخش کشاورزی نیز جویبار بیشترین میزان خسارت را داشته‌اند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه روند ارزیابی و جبران خسارت‌ها در حال پیگیری است، گفت: حمایت از خسارت‌دیدگان بخش‌های مختلف در دستور کار قرار دارد و پرداخت‌ها پس از تکمیل ارزیابی و طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز با اشاره به آغاز پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، اظهار کرد: امروز با حضور مدیرکل ارزیابی خسارت صندوق بیمه حوادث ساختمان و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، روند پرداخت خسارت‌ها وارد مرحله اجرایی شد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، خسارت واحدهای مسکونی از محل بیمه حوادث ساختمان پرداخت می‌شود و پس از آن تسهیلات مربوط به خسارت‌دیدگان نیز در نظر گرفته خواهد شد.

محمدی درباره نحوه مراجعه صاحبان واحدهای مسکونی آسیب‌دیده گفت: خسارت‌دیدگان بخش مسکن باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند و با ارائه اطلاعات مورد نیاز و تصاویر مستند از خسارت، مراحل دریافت جبران خسارت را طی کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: در صورت تکمیل مدارک، تلاش می‌کنیم پرداخت جبران خسارت واحدهای مسکونی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام و مبلغ مربوطه به حساب خسارت‌دیدگان واریز شود.

وی درباره خسارت‌های بخش کشاورزی نیز گفت: خسارت کشاورزانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، در چارچوب مقررات و بدون محدودیت پرداخت خواهد شد و برای کشاورزان فاقد بیمه نیز تسهیلات کم‌بهره پیشنهاد می‌شود.

محمدی همچنین از پیگیری برای جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به معیشت و اشتغال مردم مناطق آسیب‌دیده خبر داد.