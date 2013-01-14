سه مرکز خرید و فروش خودرو در تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا قدیمی با اعلام این مطلب گفت :بر اساس تدابیر شهردار تهران مبنی بر توسعه و راه اندازی مراکز خرید و فروش خودرو سه مرکز جدید در مناطق 13 ،15 و21 به مرحله بهره برداری می رسد .

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه ها از آبان ماه سال1391 آغاز شد ، تصریح کرد: طی دوماه فعالیت شبانه روزی در شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر این پروژه ها درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده وقرار است طی هفته آینده افتتاح شود.

قدیمی ادامه داد: مرکز خرید وفروش خودرو شهید دوران با مساحت 5/2 هکتار،مرکز خرید وفروش خاوران با مساحت 6 هکتار ومرکز خرید وفروش خودرو چیتگر با مساحت 17 هکتار از روز جمعه 29 دیماه آماده خدمت رسانی به شهروندان تهرانی است.

وی با بیان اینکه مرکز شهید دوران منحصرا ویژه خرید وفروش انواع پژو خواهد بودتصریح کرد :کلیه علاقمندان می توانند برای خرید وفروش انواع خودرو پژو به این مرکز مراجعه نمایند.

قدیمی افزود:دو مراکز دیگر در منطقه 15 و21 ویژه کلیه خودروهای سواری بوده و شهروندان می توانند برای خرید وفروش خودرو به این مراکز مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد : پروژه شهید دوران بعد از افسریه – بزرگراه شهید دوران جنب پمپ گاز ، مرکز خرید وفروش خودرو خاوران در کیلومتر 15 جاده خاوران و مرکز چیتگردرکیلومتر 12 جاده مخصوص کرج واقع شده است.

قدیمی با بیان اینکه احداث مراکز خرید وفروش خودرو برای ارایه خدمات به شهروندان تهرانی برای تامین خودرو موردنظر خود ایجاد شده است گفت : این مراکز هر هفته آماده خدمت رسانی به شهروندان تهرانی است.