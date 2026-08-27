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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

طرح ملی «نبض محله» در بوشهر آغاز شد

طرح ملی «نبض محله» در بوشهر آغاز شد

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» همزمان با هفته دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ملی «نبض محله» با هدف بردن ورزش به متن زندگی روزمره و محلات طراحی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: این طرح با تمرکز بر محورهای سبک زندگی سالم، سلامت، نشاط و همدلی، تلاش می‌کند تا مشارکت همگانی را در فعالیت‌های ورزشی افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت ورزش به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی، تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی در محلات، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، نقش کلیدی در افزایش نشاط اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی میان ساکنان محله‌ها دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر در ادامه با اشاره به ویژگی‌های این طرح گفت: یکی از اهداف اصلی این برنامه، ایجاد برنامه‌های شاد و آموزشی برای تمامی نسل‌ها از جمله کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و سالمندان است. همچنین این طرح با رویکردی کم‌هزینه و ماندگار، به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی مردم است.

پروانه با تأکید بر مشارکت جمعی افزود: در اجرای این طرح، از ظرفیت شبکه‌های داوطلب محلی و همچنین امکانات مجموعه‌های ورزشی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سطح استان استفاده خواهد شد تا ورزش به یک فرهنگ عمومی در تمامی محلات تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح «نبض محله» در قالب هفته دولت، فرصتی است تا خدمات ملموس و نشاط‌آفرین در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه شود و با هدف توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ارتقای سلامت جامعه، به صورت جدی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6929904

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