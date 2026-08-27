طرح ملی «نبض محله» در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ملی «نبض محله» با هدف بردن ورزش به متن زندگی روزمره و محلات طراحی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: این طرح با تمرکز بر محورهای سبک زندگی سالم، سلامت، نشاط و همدلی، تلاش میکند تا مشارکت همگانی را در فعالیتهای ورزشی افزایش دهد.
وی با اشاره به اهمیت ورزش به عنوان یک ابزار سیاستگذاری اجتماعی، تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی در محلات، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، نقش کلیدی در افزایش نشاط اجتماعی، کاهش آسیبها و تقویت پیوندهای اجتماعی میان ساکنان محلهها دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر در ادامه با اشاره به ویژگیهای این طرح گفت: یکی از اهداف اصلی این برنامه، ایجاد برنامههای شاد و آموزشی برای تمامی نسلها از جمله کودکان، نوجوانان، خانوادهها و سالمندان است. همچنین این طرح با رویکردی کمهزینه و ماندگار، به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی مردم است.
پروانه با تأکید بر مشارکت جمعی افزود: در اجرای این طرح، از ظرفیت شبکههای داوطلب محلی و همچنین امکانات مجموعههای ورزشی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح استان استفاده خواهد شد تا ورزش به یک فرهنگ عمومی در تمامی محلات تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح «نبض محله» در قالب هفته دولت، فرصتی است تا خدمات ملموس و نشاطآفرین در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه شود و با هدف توسعه زیرساختهای رفاهی و ارتقای سلامت جامعه، به صورت جدی دنبال خواهد شد.
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