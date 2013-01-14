به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اصفهانیانمقدم در جلسه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اهمیت تثبیت اهداف و برنامههای مدیریتی گفت: فعالیتهای گستردهای به منظور جمعآوری و انتقال بهداشتی زبالهها صورت میگیرد و همه تلاش ما بر این است که بتوانیم به صورت مطلوب به رفت و روب و جمعآوری زبالههای بپردازیم.
وی تصریح کرد: شهرداری قم 21 ناحیه توسط بخش پیمانی و پنج ناحیه توسط بخش امانی دارد که از این طریق نسبت به جمعآوری زبالهها و نظافت معابر شهری اقدام مینماید.
ارتقاء سطح کیفی خدمات در سطح مناطق هشت گانه شهری
معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اهمیت نظارتها گفت: نظارت بر این بخشها به صورت مطلوب انجام میشود و سازمان مدیریت پسماند به صورت کلی بر بر عملکرد پیمانکاران نظارت داشته و به طور مستمر از طریق چک لیستهای ارزیابی ویژه پیمانکاران عملکرد آنها را پایش و ارزیابی نموده تا شاهد بهبود مستمر در روند خدمت رسانی به شهروندان و زائرین باشیم.
اصفهانیانمقدم بر ارتقاء سطح کیفی خدمات در سطح مناطق هشت گانه شهری به نحو مطلوب تاکید کرد و بیان داشت: استاندارد سازی و ثبات برنامهها از جمله مسائلی است که در دستور کار قرار گرفته و در تلاش هستیم با برنامه ریزی دقیق در راستای خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان بکوشیم.
وی در خصوص برنامههای طرح جامع سازمان مدیریت پسماند گفت: در این برنامهها استفاده از تیمهای کارشناسی مد نظر قرار گرفته تا بتوانیم با مدیریت جامع شهری و همچنین برنامه ریزی دقیق در رفع مشکلات بکوشیم.
معاون خدمات شهری شهرداری قم در خصوص تثبیت اهداف و برنامه های مدیریتی در سطح کلان از طریق استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی در سطح مناطق هشت گانه گفت: شهرداری به منظور تثبیت مدیریت برنامه ریزیهایی را انجام داده است اما ابتدا باید تثبیت اهداف و برنامه ها را داشته باشیم.
اصفهانیان مقدم در ادامه به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات جمع آوری زباله بخش خصوصی طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: به دلیل فرسوده بودن ناوگان، با یکی از بانکهای استان هماهنگی صورت گرفته تا تسهیلاتی را پرداخت کنند.
وی در خصوص جمع آوری زبالهها گفت: روزانه چهار تن زباله عفونی مراکز بهداشتی و درمانی از طریق سازمان مدیریت پسماند جمع آوری و دفن بهداشتی میشود که در راستای این فرایند و انجام آن به نحو مطلوب نیازمند مشارکت و همکاری شهروندان برای تحقق اهداف مد نظر هستیم.
روزانه 700 تن زباله از سطح شهر قم جمع آوری میشود
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم نیز در این جلسه گفت: روزانه 700 تن زباله توسط شهرداری از سطح شهر قم جمع آوری میشود که برای این امر تلاشهای بسیاری صورت میگیرد.
سید سیفالدین موسوی در خصوص پسماندهای زباله بیان داشت: از سالهای گذشته شاهد افزایش پسماند زبالههای صنعتی، خانگی و بیمارستانی در شهر هستیم که در سال 85 میزان جمع آوری زباله 80 تن بود و این رقم در حال حاضر به 700 تن رسیده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم افزود: در خصوص استفاده از زبالهها به گونهای برنامه ریزی شده که بتوانیم استحصال انرژی داشته باشیم و همزمان با روز هوای پاک از این موضوع رونمایی خواهیم کرد.
موسوی تصریح کرد: از این موضوع گاز متان تولید میشود که تبدیل به برق میشود و کاهش هزینهها را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله در مبدا گفت: در حال حاضر این اقدام در سه منطقه شهری 4، 1 و 3 انجام میشود و چون در ابتدای کار هستیم هنوز به آن نتیجه مطلوب نرسیدهایم.
تفکیک کامل زباله باید در تمام مناطق شهری اجرایی شود
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم تاکید کرد: آن موضوعی که مد نظر ما بوده و باید اجرایی شود تفکیک کامل زبالهها است که باید در تمام مناطق شهری اجرایی شود.
موسوی همچنین به اجرای طرح تفکیک زباله در مقصد اشاره کرد و گفت: با سرمایه گذار وارد مذاکره شدهایم و سوله مورد نظر نیز احداث شده که از سال آینده تفکیک در مقصد را آغاز خواهیم کرد.
وی عنوان داشت: همچنین برای صنوف پرزباله نیز برنامهریزیهای صورت گرفته و در نظر داریم که این صنوف را از زبالههای خانگی جدا کنیم.
اصفهانیان مقدم خبر داد:
ناوگان حمل و نقل جمع آوری زباله در قم نوسازی میشود/ جمعآوری روزانه 700 تن زباله
قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم با تأکید بر نوسازی ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات جمع آوری زباله بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری قم، گفت: به دلیل فرسوده بودن ناوگان، با یکی از بانکهای استان هماهنگی صورت گرفته تا تسهیلاتی را پرداخت نمایند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اصفهانیانمقدم در جلسه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اهمیت تثبیت اهداف و برنامههای مدیریتی گفت: فعالیتهای گستردهای به منظور جمعآوری و انتقال بهداشتی زبالهها صورت میگیرد و همه تلاش ما بر این است که بتوانیم به صورت مطلوب به رفت و روب و جمعآوری زبالههای بپردازیم.
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