راسخ: مدیریت صحیح پسماند یکی از مطالبات جدی شهروندان ساروی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید افشین راسخ عصر سهشنبه در سخنان پیش از دستور جلسه شورای اسلامی شهر، روز ایمنی در برابر زلزله را فرصتی برای بازنگری در سیاستهای مدیریت بحران شهری دانست و اظهار کرد: حوادث طبیعی علاوه بر خسارت به سازهها و تأسیسات زیربنایی، پیامدهای قابل توجه روحی و اقتصادی برای شهروندان به همراه دارد.
راسخ گفت: مدیریت شهری میتواند با بهرهگیری از رویکردهایی نظیر پدافند غیرعامل، در بازآفرینی فضاهای ناکارآمد و کاهش اثرات این حوادث نقش مؤثری ایفا کند.
وی در ادامه با یادآوری تذکر قبلی خود به شهرداری در خصوص وضعیت نامطلوب جمعآوری و انتقال زبالههای شهری، تصریح کرد: شهرداری موظف است به منظور پیشگیری از بروز مشکلات زیستمحیطی ناشی از انباشت پسماند، نسبت به تأمین ماشینآلات مورد نیاز و ساماندهی این فرآیند اقدام کند.
رئیس شورای اسلامی شهر همچنین بر اهمیت مدیریت صحیح پسماند به عنوان یکی از اولویتهای خدمات شهری تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، اعضای شورا وارد دستور کار شدند و آخرین طرحها و لوایح پیشنهادی شهرداری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، اعطای بن خرید کالا به کارکنان شهرداری، تأمین ماشینآلات جمعآوری زباله، تملک تعدادی از املاک واقع در مسیر پروژه «پل تا پل» و تعیین نحوه اجاره جایگاههای پارک حاشیهای در خیابانهای اصلی شهر، از جمله مصوبات این جلسه شورای اسلامی شهر بود.
