امیر منطقه شرقیه عربستان با حکم ملک عبدالله برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، پادشاه عربستان با صدور دو حکم جداگانه، "محمد بن فهد بن عبدالعزیز" امیر منطقه الشرقیه را برکنار و "سعود بن نایف بن عبدالعزیز" را جایگزین وی کرد.

منطقه شرقیه عربستان از مناطق غنی از نفت عربستان سعودی است که طی دو سال گذشته شاهد اعتراضات شدید مردمی علیه آل سعود بوده که در پی آن حدود بیست جوان شیعه به شهادت رسیده اند.

یکی از خواسته های اصلی مردم عربستان پس از آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان بدون محاکمه، برکناری محمد بن فهد بوده است. این در حالی است که منابع خبری معتقدند اقدامات اخیر ملک عبدالله در صدور اجازه حضور زنان در مجلس مشورتی و برکناری امیر منطقه شرقیه به علت نگرانی وی از گسترش اعتراضات مردمی اتخاذ شده است.