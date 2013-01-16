به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان میدهد که در چند روز گذشته یک رکورد بی سابقه در مصرف گاز ایران به ویژه در بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به ثبت رسیده است به طوری که روزانه بیش از 456 میلیون متر مکعب توسط مشترکان این بخش ها صرفا برای گرمایش و احتراق مورد استفاده قرار گرفته است.
بر این اساس اخیرا رستم قاسمی وزیر نفت با ارسال نامه و مکاتباتی با تمامی اعضا و وزیران عضو کابینه دولت دهم خواستار صرفه جوئی جدی در مصرف گاز در ساختمانها و تاسیسات وزارتخانه و دستگاههای دولتی شده است.
در این نامه وزیر نفت خطاب با وزیران کابینه دولت با اشاره به مصوبه معاون اول رئیس جمهور خواستار خاموش شدن تمامی دستگاههای گرمایشی در ساعات تعطیلی ادارات دولتی و روشن شدن آن یک ساعت پیش از آغاز کار در این بخشها شده است.
از سوی دیگر اخیر وزیر نفت به مدیرعامل شرکت ملی گاز دستور داده است که ممیزی و رصد مصرف گاز در تمامی ساختمانهای دولتی در تمامی استانهای کشور در دستور قرار بگیرد و در صورت عدم رعایت مصوبه معاون اول رئیس جمهور نسبت به قطع گاز این دسته از مشترکان دولتی اقدام کنند.
بر اساس مصوبه معاون اول رئیس جمهور باید دستگاههای دولتی در 4 ماهه پایانی سال کاهش و صرفه جویی در مصرف گاز را در دستور کار قرار دهند، مطابق با این بخشنامه دستگاههای دولتی حداکثر یک ساعت قبل از شروع وقت اداری رسمی نسبت به روشن کردن سامانههای ایجاد گرما اقدام و حداقل یک ساعت قبل از پایان وقت اداری نسبت به خاموش کردن آنها اقدام کنند.
علیرضا نیکزاد رهبر در گفتگو با مهر با اشاره به مکاتبات گازی انجام گرفته توسط وزارت نفت با سایر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، گفت: این مکاتبات هر ساله و در فصل زمستان بهمنظور مدیریت و صرفه جوئی در مصرف گاز طبیعی انجام می شود.
علیرضا نیکزاد رهبر در گفتگو با مهر با اشاره به مکاتبات گازی انجام گرفته توسط وزارت نفت با سایر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، گفت: این مکاتبات هر ساله و در فصل زمستان بهمنظور مدیریت و صرفه جوئی در مصرف گاز طبیعی انجام می شود.
سخنگوی وزارت نفت با اعلام اینکه بهینه سازی در مصرف انرژی یکی از وظایف حاکمیتی وزارت نفت است، تصریح کرد: بر این اساس بستههای اطلاع رسانی با موضوع مدیریت مصرف گاز به تمامی دستگاهها، ارگانها و وزارتخانههای دولت ارسال شده است.
کارت زرد وزارت نفت به چند دستگاه دولتی
محمدرضا غروی معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز در گفتگو با مهر با بیان اینکه مطابق با مصوبه معاون اول رئیس جمهور بازرسی شبانه روزی از وضعیت مصرف گاز در ساختمانهای دولتی در استانهای سراسر کشور آغاز شده است، گفت: از این رو در صورت عدم اعمال این مصوبات، در نوبت اول اخطاریه و در نوبت دوم گاز مشترکان دولتی برای مدت 48 ساعت قطع خواهد شد.
مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز هم در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در چند هفته گذشته تمامی ساختمانهای دولتی و صنایع مورد پایش و ممیزی گسترده انرژی قرار گرفته اند، اظهار داشت: این ممیزی انرژی حتی در ساعات اولیه بامداد و به صورت شبانه روزی انجام شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در تمامی این ممیزی ها تنها 2 مجموعه دولتی مصوبات معاون اول رئیس جمهور را اجرایی نکرده اند، تبیین کرد: از این رو اخطاریههایی به این واحدها در استان لرستان و خراسان رضوی صادر شده است.
از سوی دیگر جواد اوجی اخیرا با بیان اینکه کنترلهای نامحسوس در مصرف گاز ادارات و سازمانهای دولتی به ویژه در تعطیلات اخیر شدت میگیرد به مهر گفته است: بر این اساس با توجه به تعطیلی ادارات و دستگاههای دولتی تهران در هفتهجاری، با اعزام بازرسان متوسط مصرف گاز در این موسسات و سازمانهای مورد کنترل و بازرسی قرار میگیرد.
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه در روزهای تعطیل بهطور متوسط روزانه 30 تا 35 میلیون مترمکعب مصرف گاز کشور کاهش می یابد، تاکید کرده است: با مدیریت مصرف گاز توسط تمامی مشترکان خانگی، تجاری و به ویژه دولتیها امکان گازرسانی پایدار به تمامی استانهای کشور فراهم می شود.
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